https://ria.ru/20240626/kazn-1955532759.html

Возвращение смертной казни недопустимо, заявил глава КС

Возвращение смертной казни недопустимо, заявил глава КС - РИА Новости, 26.06.2024

Возвращение смертной казни недопустимо, заявил глава КС

Вернуть смертную казнь при действующей в России Конституции нельзя, сказано в докладе председателя Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:39

2024-06-26T11:39

2024-06-26T11:39

россия

валерий зорькин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732941868_273:148:2820:1581_1920x0_80_0_0_825e50534b2aed4417d387f4f5a37dbf.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вернуть смертную казнь при действующей в России Конституции нельзя, сказано в докладе председателя Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. "Для Конституционного суда ... была и остается уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей конституции", - сказано в докладе, опубликованном на сайте суда. Ранее КС РФ не разрешил судам выносить смертные приговоры.

https://ria.ru/20240619/ks-1953944672.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, валерий зорькин, общество