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Возвращение смертной казни недопустимо, заявил глава КС - РИА Новости, 26.06.2024
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11:39 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/kazn-1955532759.html
Возвращение смертной казни недопустимо, заявил глава КС
Возвращение смертной казни недопустимо, заявил глава КС - РИА Новости, 26.06.2024
Возвращение смертной казни недопустимо, заявил глава КС
Вернуть смертную казнь при действующей в России Конституции нельзя, сказано в докладе председателя Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:39
2024-06-26T11:39
россия
валерий зорькин
общество
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вернуть смертную казнь при действующей в России Конституции нельзя, сказано в докладе председателя Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. "Для Конституционного суда ... была и остается уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей конституции", - сказано в докладе, опубликованном на сайте суда. Ранее КС РФ не разрешил судам выносить смертные приговоры.
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россия, валерий зорькин, общество
Россия, Валерий Зорькин, Общество
Возвращение смертной казни недопустимо, заявил глава КС

Глава КС Зорькин: вернуть смертную казнь при действующей Конституции невозможно

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Вернуть смертную казнь при действующей в России Конституции нельзя, сказано в докладе председателя Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.
"Для Конституционного суда ... была и остается уверенность в недопустимости возобновления назначения и применения смертной казни в рамках действующей конституции", - сказано в докладе, опубликованном на сайте суда.
Ранее КС РФ не разрешил судам выносить смертные приговоры.
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