https://ria.ru/20240626/isk-1955483965.html

Суд принял иск Минобороны к заводу из дела генерала Шамарина

Суд принял иск Минобороны к заводу из дела генерала Шамарина - РИА Новости, 26.06.2024

Суд принял иск Минобороны к заводу из дела генерала Шамарина

Арбитражный суд города Москвы принял к рассмотрению исковое заявление министерства обороны РФ к ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" о взыскании 38,7 миллиона РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T06:43

2024-06-26T06:43

2024-06-26T10:30

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вадим шамарин

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Арбитражный суд города Москвы принял к рассмотрению исковое заявление министерства обороны РФ к ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" о взыскании 38,7 миллиона рублей, данный завод фигурирует в деле генерала Вадима Шамарина, следует из опубликованного определения суда. Как указано в его тексте, Минобороны просит взыскать денежные средства в размере 38 784 900 рублей с данного предприятия. "Принять исковое заявление… назначить проведение предварительного судебного заседания на 5 августа 2024 года", - говорится в определении. В ноябре и декабре 2023 года Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с шестью исками о взыскании неустойки с ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" по нескольким госконтрактам. Общая сумма трех указанных госконтрактов 724,8 миллиона рублей, цены еще трех не обозначены в картотеке суда. Военным ведомством по всем документам тогда были заявлены требования на сумму около 27,8 миллиона рублей. Истец просит поставщика заплатить за непредоставленные вовремя расчеты, обосновывающие цену контрактов и стоимость единиц товара. Хотя эти данные предусмотрены договорными обязательствами, но завод-изготовитель не присылал их в течение нескольких месяцев после заключения контрактов, следует из материалов в картотеке. Еще три заявления, связанные с взысканием компенсации в размере 642 тысяч рублей, 922 тысяч рублей и 428 тысяч рублей за просрочку в 2021 году поставки партий телефонных аппаратов для спецсвязи "Престиж-АОН", "Престиж-АТС" и АМТ-К были поданы военным ведомством в октябре и ноябре 2022 года. В одном из постановлений стороны ссылаются на данные договора, заключенного в 2021 году, о поставке 1027 единиц товара на сумму 69,3 миллиона рублей. Из материалов Хамовнического райсуда, где избирали меру пресечения топ-менеджерам предприятия, следует, что пермский телефонный завод "за период с 2006 года исполнил более 100 контрактов, участвовал в 327 закупках с различными заказчиками, в том числе государственными". По версии следствия, Шамарин получил взятку от гендиректора пермского телефонного завода "Телта" Алексея Высокова и главбуха фирмы Елены Гришиной в размере 36 миллионов рублей в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и общее покровительство. Начальник главного управления связи ВС РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин был арестован судом в мае, гендиректор и главбух завода также были отправлены в СИЗО.

https://ria.ru/20240613/shamarin-1952546290.html

https://ria.ru/20240523/sud-1947983438.html

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Максим Горбачев

происшествия, россия, москва, вадим шамарин