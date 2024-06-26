https://ria.ru/20240626/iran-1955491765.html

В МИД Ирана оценили перспективы торговых сделок с Россией

В МИД Ирана оценили перспективы торговых сделок с Россией - РИА Новости, 26.06.2024

В МИД Ирана оценили перспективы торговых сделок с Россией

Ратификация Ираном и Россией соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) может увеличить объем торговых сделок между странами на 30-40 процентов,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T08:42

2024-06-26T08:42

2024-06-26T12:32

экономика

иран

россия

евразийский экономический союз

всемирная торговая организация (вто)

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ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. Ратификация Ираном и Россией соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) может увеличить объем торговых сделок между странами на 30-40 процентов, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари. На прошлой неделе представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми заявил, что правительство Ирана одобрило подписание законопроекта о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС и представило его парламенту. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном неделей ранее. "Россия и Иран ратифицировали соглашение с Евразийским экономическим союзом, и по моему мнению, сделки в рамках этого соглашения до настоящего момента развивались хорошо. Однако после этой ратификации (обеими странами - ред.), думаю, коммерческие сделки между Ираном и Россией, а также между Ираном и (странами - ред.) Евразии вырастут на 30-40 процентов", - сказал Сафари. Соглашение между сторонами было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года. Его цель состоит в либерализации и упрощении торговли между странами ЕАЭС и Ираном путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия. Этот документ формирует основные правила торговли между его сторонами, максимально приближенные к правилам ВТО. Это, например, режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования, отказ от количественных запретов и ограничений на ввоз товаров. Он также содержит положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования.

https://ria.ru/20240623/iran-1954835069.html

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иран

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экономика, иран, россия, евразийский экономический союз, всемирная торговая организация (вто)