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В МИД Ирана оценили перспективы торговых сделок с Россией - РИА Новости, 26.06.2024
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08:42 26.06.2024 (обновлено: 12:32 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/iran-1955491765.html
В МИД Ирана оценили перспективы торговых сделок с Россией
В МИД Ирана оценили перспективы торговых сделок с Россией - РИА Новости, 26.06.2024
В МИД Ирана оценили перспективы торговых сделок с Россией
Ратификация Ираном и Россией соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) может увеличить объем торговых сделок между странами на 30-40 процентов,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T08:42
2024-06-26T12:32
экономика
иран
россия
евразийский экономический союз
всемирная торговая организация (вто)
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ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. Ратификация Ираном и Россией соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) может увеличить объем торговых сделок между странами на 30-40 процентов, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари. На прошлой неделе представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми заявил, что правительство Ирана одобрило подписание законопроекта о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС и представило его парламенту. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном неделей ранее. "Россия и Иран ратифицировали соглашение с Евразийским экономическим союзом, и по моему мнению, сделки в рамках этого соглашения до настоящего момента развивались хорошо. Однако после этой ратификации (обеими странами - ред.), думаю, коммерческие сделки между Ираном и Россией, а также между Ираном и (странами - ред.) Евразии вырастут на 30-40 процентов", - сказал Сафари. Соглашение между сторонами было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года. Его цель состоит в либерализации и упрощении торговли между странами ЕАЭС и Ираном путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия. Этот документ формирует основные правила торговли между его сторонами, максимально приближенные к правилам ВТО. Это, например, режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования, отказ от количественных запретов и ограничений на ввоз товаров. Он также содержит положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования.
https://ria.ru/20240623/iran-1954835069.html
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экономика, иран, россия, евразийский экономический союз, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Иран, Россия, Евразийский экономический союз, Всемирная торговая организация (ВТО)
В МИД Ирана оценили перспективы торговых сделок с Россией

МИД Ирана: ратификация соглашения с ЕАЭС может увеличить объем торговых сделок

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари
Заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. Ратификация Ираном и Россией соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) может увеличить объем торговых сделок между странами на 30-40 процентов, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари.
На прошлой неделе представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми заявил, что правительство Ирана одобрило подписание законопроекта о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС и представило его парламенту. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном неделей ранее.
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«
"Россия и Иран ратифицировали соглашение с Евразийским экономическим союзом, и по моему мнению, сделки в рамках этого соглашения до настоящего момента развивались хорошо. Однако после этой ратификации (обеими странами - ред.), думаю, коммерческие сделки между Ираном и Россией, а также между Ираном и (странами - ред.) Евразии вырастут на 30-40 процентов", - сказал Сафари.
Соглашение между сторонами было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года. Его цель состоит в либерализации и упрощении торговли между странами ЕАЭС и Ираном путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия.
Этот документ формирует основные правила торговли между его сторонами, максимально приближенные к правилам ВТО. Это, например, режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования, отказ от количественных запретов и ограничений на ввоз товаров. Он также содержит положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования.
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ЭкономикаИранРоссияЕвразийский экономический союзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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