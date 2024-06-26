В МИД Ирана оценили перспективы торговых сделок с Россией
МИД Ирана: ратификация соглашения с ЕАЭС может увеличить объем торговых сделок
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари
Заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. Ратификация Ираном и Россией соглашения с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) может увеличить объем торговых сделок между странами на 30-40 процентов, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари.
На прошлой неделе представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми заявил, что правительство Ирана одобрило подписание законопроекта о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС и представило его парламенту. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном неделей ранее.
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"Россия и Иран ратифицировали соглашение с Евразийским экономическим союзом, и по моему мнению, сделки в рамках этого соглашения до настоящего момента развивались хорошо. Однако после этой ратификации (обеими странами - ред.), думаю, коммерческие сделки между Ираном и Россией, а также между Ираном и (странами - ред.) Евразии вырастут на 30-40 процентов", - сказал Сафари.
Соглашение между сторонами было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года. Его цель состоит в либерализации и упрощении торговли между странами ЕАЭС и Ираном путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, поддержки экономического и торгового взаимодействия.
Этот документ формирует основные правила торговли между его сторонами, максимально приближенные к правилам ВТО. Это, например, режим наибольшего благоприятствования и национальный режим, применение защитных мер и таможенного администрирования, отказ от количественных запретов и ограничений на ввоз товаров. Он также содержит положения, закрепляющие базовые стандарты ВТО в части ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер, технического регулирования.