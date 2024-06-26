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Замглавы МИД Ирана заявил, что содержание договора с Россией готово - РИА Новости, 26.06.2024
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05:49 26.06.2024 (обновлено: 11:39 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/iran-1955481840.html
Замглавы МИД Ирана заявил, что содержание договора с Россией готово
Замглавы МИД Ирана заявил, что содержание договора с Россией готово - РИА Новости, 26.06.2024
Замглавы МИД Ирана заявил, что содержание договора с Россией готово
Содержание соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией готово, никаких препятствий для подписания этого документа нет, заявил в интервью... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T05:49
2024-06-26T11:39
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ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. Содержание соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией готово, никаких препятствий для подписания этого документа нет, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари.Ранее во вторник замглавы МИД России Андрей Руденко заявил в интервью РИА Новости, что российская сторона рассчитывает подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном "в самом ближайшем будущем". По его словам, работа над текстом соглашения близка к завершению."(Что касается — Прим. ред.) соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией, думаю, содержание этого соглашения готово, в этом отношении нет никаких проблем. Чувствую, что (оно — Прим. ред.) вскоре будет подписано главами двух государств... Нет никаких препятствий для его подписания", — сказал Сафари.Россия и Иран уже несколько лет работают над договором. На данный момент между странами действует договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году. Договор заключался сроком на десять лет, продлевается автоматически каждые пять лет, если одна из сторон договора не уведомит другую в письменной форме не менее чем за один год до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие. Стороны в настоящий момент ведут проработку нового договора о взаимоотношениях.
https://ria.ru/20240611/iran-1952093767.html
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иран, россия, в мире, мид ирана
Иран, Россия, В мире, МИД Ирана
Замглавы МИД Ирана заявил, что содержание договора с Россией готово

Замглавы МИД Ирана: препятствий для подписания договора с Россией нет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари
Заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари
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ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. Содержание соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией готово, никаких препятствий для подписания этого документа нет, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари.
Ранее во вторник замглавы МИД России Андрей Руденко заявил в интервью РИА Новости, что российская сторона рассчитывает подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном "в самом ближайшем будущем". По его словам, работа над текстом соглашения близка к завершению.
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"(Что касается — Прим. ред.) соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией, думаю, содержание этого соглашения готово, в этом отношении нет никаких проблем. Чувствую, что (оно — Прим. ред.) вскоре будет подписано главами двух государств... Нет никаких препятствий для его подписания", — сказал Сафари.
Россия и Иран уже несколько лет работают над договором. На данный момент между странами действует договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году. Договор заключался сроком на десять лет, продлевается автоматически каждые пять лет, если одна из сторон договора не уведомит другую в письменной форме не менее чем за один год до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие. Стороны в настоящий момент ведут проработку нового договора о взаимоотношениях.
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