Замглавы МИД Ирана заявил, что содержание договора с Россией готово
Замглавы МИД Ирана: препятствий для подписания договора с Россией нет
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари
Заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари
ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. Содержание соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией готово, никаких препятствий для подписания этого документа нет, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари.
Ранее во вторник замглавы МИД России Андрей Руденко заявил в интервью РИА Новости, что российская сторона рассчитывает подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном "в самом ближайшем будущем". По его словам, работа над текстом соглашения близка к завершению.
"(Что касается — Прим. ред.) соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией, думаю, содержание этого соглашения готово, в этом отношении нет никаких проблем. Чувствую, что (оно — Прим. ред.) вскоре будет подписано главами двух государств... Нет никаких препятствий для его подписания", — сказал Сафари.
Россия и Иран уже несколько лет работают над договором. На данный момент между странами действует договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году. Договор заключался сроком на десять лет, продлевается автоматически каждые пять лет, если одна из сторон договора не уведомит другую в письменной форме не менее чем за один год до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие. Стороны в настоящий момент ведут проработку нового договора о взаимоотношениях.