https://ria.ru/20240626/iran-1955481840.html

Замглавы МИД Ирана заявил, что содержание договора с Россией готово

Замглавы МИД Ирана заявил, что содержание договора с Россией готово - РИА Новости, 26.06.2024

Замглавы МИД Ирана заявил, что содержание договора с Россией готово

Содержание соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией готово, никаких препятствий для подписания этого документа нет, заявил в интервью... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T05:49

2024-06-26T05:49

2024-06-26T11:39

иран

россия

в мире

мид ирана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955532160_0:0:1827:1029_1920x0_80_0_0_984d5f40da6a1bbd1527af6a3ebf5657.jpg

ТЕГЕРАН, 26 июн – РИА Новости. Содержание соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией готово, никаких препятствий для подписания этого документа нет, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари.Ранее во вторник замглавы МИД России Андрей Руденко заявил в интервью РИА Новости, что российская сторона рассчитывает подписать соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве с Ираном "в самом ближайшем будущем". По его словам, работа над текстом соглашения близка к завершению."(Что касается — Прим. ред.) соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией, думаю, содержание этого соглашения готово, в этом отношении нет никаких проблем. Чувствую, что (оно — Прим. ред.) вскоре будет подписано главами двух государств... Нет никаких препятствий для его подписания", — сказал Сафари.Россия и Иран уже несколько лет работают над договором. На данный момент между странами действует договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году. Договор заключался сроком на десять лет, продлевается автоматически каждые пять лет, если одна из сторон договора не уведомит другую в письменной форме не менее чем за один год до истечения соответствующего периода о своем намерении прекратить его действие. Стороны в настоящий момент ведут проработку нового договора о взаимоотношениях.

https://ria.ru/20240611/iran-1952093767.html

https://ria.ru/20240612/torgovlya-1952336130.html

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, россия, в мире, мид ирана