https://ria.ru/20240626/iphone-1955510913.html
В Совфеде предложили запретить продажу iPhone в России
В Совфеде предложили запретить продажу iPhone в России - РИА Новости, 26.06.2024
В Совфеде предложили запретить продажу iPhone в России
Необходимо запретить продажу в России iPhone, если компания Apple не обеспечит на них возможность установки приложений через российский магазин приложений... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:16
2024-06-26T10:16
2024-06-26T10:16
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Необходимо запретить продажу в России iPhone, если компания Apple не обеспечит на них возможность установки приложений через российский магазин приложений RuStore, заявил РИА Новости сенатор, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артём Шейкин. Ранее в Госдуму был внесён законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков на иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play. Проектом, в частности, предлагалось установить, что при продаже телефонов в РФ на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин приложений (RuStore), а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений. "На мой взгляд, в случае, если установка будет невозможна, то продажу таких устройств необходимо ограничить. Сейчас на устройствах с OC Android есть возможность установки отечественного магазина, но на устройствах Apple такая возможность отсутствует. В этой связи считаю, что зарубежная компания должна будет следовать требованиям закона, в противном случае необходимо будет ограничивать продажу устройств компании Apple", - сказал Шейкин, который является одним из соавторов внесённой в ГД инициативы. Сенатор отметил, что законопроект направлен на защиту прав граждан Российской Федерации. "Производители или продавцы будут обязаны обеспечить установку на смартфонах отечественного магазина приложений", - резюмировал он.
https://ria.ru/20240618/smartfony-1953557823.html
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технологии, россия, apple, госдума рф, google
Технологии, Россия, Apple, Госдума РФ, Google
В Совфеде предложили запретить продажу iPhone в России
Шейкин: надо запретить продажу iPhone при невозможности установки там RuStore
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Необходимо запретить продажу в России iPhone, если компания Apple не обеспечит на них возможность установки приложений через российский магазин приложений RuStore, заявил РИА Новости сенатор, зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Артём Шейкин.
Ранее в Госдуму был внесён законопроект о запрете дискриминации приложений российских разработчиков на иностранных магазинах приложений, таких как App Store и Google Play. Проектом, в частности, предлагалось установить, что при продаже телефонов в РФ на них должна быть представлена возможность устанавливать и обновлять приложения через единый магазин приложений (RuStore), а также осуществлять платежи при установке и использовании указанных программ с применением механизмов единого магазина приложений.
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"На мой взгляд, в случае, если установка будет невозможна, то продажу таких устройств необходимо ограничить. Сейчас на устройствах с OC Android есть возможность установки отечественного магазина, но на устройствах Apple такая возможность отсутствует. В этой связи считаю, что зарубежная компания должна будет следовать требованиям закона, в противном случае необходимо будет ограничивать продажу устройств компании Apple", - сказал Шейкин, который является одним из соавторов внесённой в ГД инициативы.
Сенатор отметил, что законопроект направлен на защиту прав граждан Российской Федерации.
"Производители или продавцы будут обязаны обеспечить установку на смартфонах отечественного магазина приложений", - резюмировал он.