https://ria.ru/20240626/interpol-1955644906.html

От исключения России из Интерпола пострадают обычные люди, заявил МИД

От исключения России из Интерпола пострадают обычные люди, заявил МИД - РИА Новости, 26.06.2024

От исключения России из Интерпола пострадают обычные люди, заявил МИД

Россия не злоупотребляет каналами Интерпола, а от ее исключения, как от уже идущего ограничения ее возможностей в организации, пострадают обычные люди, в первую РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:03

2024-06-26T17:03

2024-06-26T17:03

в мире

россия

интерпол

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Россия не злоупотребляет каналами Интерпола, а от ее исключения, как от уже идущего ограничения ее возможностей в организации, пострадают обычные люди, в первую очередь на Западе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе встречи с Генпрокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном заявил об идущих попытках исключить Россию из рамок международного сотрудничества по линии Интерпола. Российский министр уточнил, что, в частности, происходят различные ограничения, сокрытие информации о разыскиваемых преступниках другими государствами, неисполнение запросов России. "Кто страдает? Страдают обыватели в первую очередь на европейском континенте в целом, потому что не могут правоохранители отслеживать соответствующую информацию. Почему это делается? Только потому, что есть политизированный заказ...", - сказала Захарова на брифинге для СМИ. Она подчеркнула, что с 2022 года за границей наблюдается кампания за исключение России из Интерпола, однако в случае прекращения участия РФ в работе организации пострадают жители именно тех западных стран, где высказываются в пользу исключения. Захарова также указала на публикацию New York Times статьи о якобы идущем злоупотреблении каналами Интерпола Россией, Турцией, Китаем и другими странами. "Какие политические цели? Как можно этими каналами злоупотребить?... По классике пытается перевалить все на Россию", - отметила представитель МИД.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935200786.html

https://ria.ru/20240327/interpol-1936104609.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, интерпол, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)