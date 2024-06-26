От исключения России из Интерпола пострадают обычные люди, заявил МИД
Захарова: Россия не злоупотребляет Интерполом, исключение навредит обычным людям
© AP Photo / Laurent CiprianiШтаб-квартира Интерпола в Лионе
© AP Photo / Laurent Cipriani
Штаб-квартира Интерпола в Лионе. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Россия не злоупотребляет каналами Интерпола, а от ее исключения, как от уже идущего ограничения ее возможностей в организации, пострадают обычные люди, в первую очередь на Западе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе встречи с Генпрокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном заявил об идущих попытках исключить Россию из рамок международного сотрудничества по линии Интерпола. Российский министр уточнил, что, в частности, происходят различные ограничения, сокрытие информации о разыскиваемых преступниках другими государствами, неисполнение запросов России.
"Кто страдает? Страдают обыватели в первую очередь на европейском континенте в целом, потому что не могут правоохранители отслеживать соответствующую информацию. Почему это делается? Только потому, что есть политизированный заказ...", - сказала Захарова на брифинге для СМИ.
Она подчеркнула, что с 2022 года за границей наблюдается кампания за исключение России из Интерпола, однако в случае прекращения участия РФ в работе организации пострадают жители именно тех западных стран, где высказываются в пользу исключения.
Захарова также указала на публикацию New York Times статьи о якобы идущем злоупотреблении каналами Интерпола Россией, Турцией, Китаем и другими странами. "Какие политические цели? Как можно этими каналами злоупотребить?... По классике пытается перевалить все на Россию", - отметила представитель МИД.
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