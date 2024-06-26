https://ria.ru/20240626/icq-1955518320.html

Мессенджер ICQ завершил работу

Мессенджер ICQ завершил работу - РИА Новости, 26.06.2024

Мессенджер ICQ завершил работу

Мессенджер ICQ (принадлежит VK) - легендарная "аська", один из самых популярных в России в начале 2000-х годов сервис для мгновенного обмена сообщениями -... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T10:49

2024-06-26T10:49

2024-06-26T10:49

технологии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/58770/06/587700605_0:0:360:203_1920x0_80_0_0_53189df612661f10b930c59be1c77dba.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мессенджер ICQ (принадлежит VK) - легендарная "аська", один из самых популярных в России в начале 2000-х годов сервис для мгновенного обмена сообщениями - прекратил работу 26 июня. "Сервис завершил работу. Продолжайте общаться с друзьями в "VK Мессенджере" и VK Workspace", - говорится в сообщении. Закрытие сервиса VK анонсировал 24 мая, сообщив, что сфокусируется на развитии "VK Мессенджера" для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса, а сотрудники ICQ присоединятся к этим командам. ICQ - мессенджер с поддержкой голосовой и видеосвязи, входит в портфель активов VK с 2010 года. Поддерживает Android, iOS (iPhone), Windows Phone, Nokia Symbian, Nokia S40, а также ОС Windows.

https://ria.ru/20240522/vk_fest-1947621484.html

https://ria.ru/20240404/igra-1937836727.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия