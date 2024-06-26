https://ria.ru/20240626/icq-1955518320.html
Мессенджер ICQ завершил работу
Мессенджер ICQ завершил работу - РИА Новости, 26.06.2024
Мессенджер ICQ завершил работу
Мессенджер ICQ (принадлежит VK) - легендарная "аська", один из самых популярных в России в начале 2000-х годов сервис для мгновенного обмена сообщениями -... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T10:49
2024-06-26T10:49
2024-06-26T10:49
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россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мессенджер ICQ (принадлежит VK) - легендарная "аська", один из самых популярных в России в начале 2000-х годов сервис для мгновенного обмена сообщениями - прекратил работу 26 июня. "Сервис завершил работу. Продолжайте общаться с друзьями в "VK Мессенджере" и VK Workspace", - говорится в сообщении. Закрытие сервиса VK анонсировал 24 мая, сообщив, что сфокусируется на развитии "VK Мессенджера" для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса, а сотрудники ICQ присоединятся к этим командам. ICQ - мессенджер с поддержкой голосовой и видеосвязи, входит в портфель активов VK с 2010 года. Поддерживает Android, iOS (iPhone), Windows Phone, Nokia Symbian, Nokia S40, а также ОС Windows.
https://ria.ru/20240522/vk_fest-1947621484.html
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технологии, россия
Мессенджер ICQ завершил работу
Мессенджер ICQ, популярный в России в начале 2000-х годов, прекратил работу
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Мессенджер ICQ (принадлежит VK) - легендарная "аська", один из самых популярных в России в начале 2000-х годов сервис для мгновенного обмена сообщениями - прекратил работу 26 июня.
«
"Сервис завершил работу. Продолжайте общаться с друзьями в "VK Мессенджере" и VK Workspace", - говорится в сообщении.
Закрытие сервиса VK анонсировал 24 мая, сообщив, что сфокусируется на развитии "VK Мессенджера" для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса, а сотрудники ICQ присоединятся к этим командам.
ICQ - мессенджер с поддержкой голосовой и видеосвязи, входит в портфель активов VK с 2010 года.
Поддерживает Android, iOS (iPhone), Windows Phone, Nokia Symbian, Nokia S40, а также ОС Windows.