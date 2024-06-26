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Гуцул сообщила о переносе судебного слушания по ее делу - РИА Новости, 26.06.2024
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15:50 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/gutsul-1955618147.html
Гуцул сообщила о переносе судебного слушания по ее делу
Гуцул сообщила о переносе судебного слушания по ее делу - РИА Новости, 26.06.2024
Гуцул сообщила о переносе судебного слушания по ее делу
Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила на митинге в Кишиневе о переносе судебного слушания по ее делу на 3 июля. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:50
2024-06-26T15:50
в мире
гагаузия
кишинев
молдавия
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 26 июн – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила на митинге в Кишиневе о переносе судебного слушания по ее делу на 3 июля. В среду Гуцул прибыла в здание суда под аплодисменты своих сторонников, которые собрались на месте. Глава Гагаузии выразила обеспокоенность по поводу попыток властей преследовать её за выражение несогласия с официальной политикой. "Адвокаты не смогли сегодня присутствовать. Заседание суда перенесли на 3 июля. Я еще раз хочу отметить, что уголовное дело в отношении меня сфабриковано. Так власти наказывают тех, кто не согласен с их позицией", - сказала Гуцул. Власти Молдавии обвиняют главу Гагаузии в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор". Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.-0-
https://ria.ru/20240306/delo-1931602463.html
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в мире, гагаузия, кишинев, молдавия, евгения гуцул, майя санду
В мире, Гагаузия, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Майя Санду
Гуцул сообщила о переносе судебного слушания по ее делу

Глава Гагаузии Гуцул сообщила о переносе судебного слушания по ее делу на 3 июля

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 июн – РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила на митинге в Кишиневе о переносе судебного слушания по ее делу на 3 июля.
В среду Гуцул прибыла в здание суда под аплодисменты своих сторонников, которые собрались на месте. Глава Гагаузии выразила обеспокоенность по поводу попыток властей преследовать её за выражение несогласия с официальной политикой.
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"Адвокаты не смогли сегодня присутствовать. Заседание суда перенесли на 3 июля. Я еще раз хочу отметить, что уголовное дело в отношении меня сфабриковано. Так власти наказывают тех, кто не согласен с их позицией", - сказала Гуцул.
Власти Молдавии обвиняют главу Гагаузии в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии "Шор".
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.-0-
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В миреГагаузияКишиневМолдавияЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
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