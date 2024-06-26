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Россия поддержит начинания Грузии по восстановлению дипотношений - РИА Новости, 26.06.2024
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15:11 26.06.2024 (обновлено: 15:18 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/gruziya-1955603294.html
Россия поддержит начинания Грузии по восстановлению дипотношений
Россия поддержит начинания Грузии по восстановлению дипотношений - РИА Новости, 26.06.2024
Россия поддержит начинания Грузии по восстановлению дипотношений
РФ готова идти по пути восстановления дипотношений с Грузией, поддерживает любые начинания Тбилиси в этом направлении, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:11
2024-06-26T15:18
россия
грузия
тбилиси
в мире
григорий карасин
зураб абашидзе
мария захарова
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С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. РФ готова идти по пути восстановления дипотношений с Грузией, поддерживает любые начинания Тбилиси в этом направлении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы продолжаем считать, что это (нормализация отношений) отвечает интересам двух наших народов... Поддерживаем любые начинания, которые идут в поддержку российско-грузинской нормализации. В этом контексте приветствуем упомянутую инициативу. Мы готовы идти по этому пути", - сказала она в ходе брифинга.Ранее председатель грузинской партии "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти выразил надежду на восстановление дипломатических отношений между Грузией и Россией, а оппозиционная грузинская телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой на источник сообщила, что Москва и Тбилиси ведут активную работу по восстановлению дипотношений и открытию грузинского посольства в Москве.Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Дипотношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их своими оккупированными территориями.Россия в середине мая 2023 года отменила визовый режим для граждан Грузии, а также запрет на прямое авиасообщение. Граждане Грузии могут въезжать на российскую территорию на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями и для краткосрочного обучения.
https://ria.ru/20240625/gruziya-1955404110.html
https://ria.ru/20240625/gruziya-1955313465.html
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россия, грузия, тбилиси, в мире, григорий карасин, зураб абашидзе, мария захарова
Россия, Грузия, Тбилиси, В мире, Григорий Карасин, Зураб Абашидзе, Мария Захарова
Россия поддержит начинания Грузии по восстановлению дипотношений

МИД: РФ готова восстанавливать дипотношения с Грузией, поддерживает ее начинания

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаг Грузии. Архивное фото
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С-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. РФ готова идти по пути восстановления дипотношений с Грузией, поддерживает любые начинания Тбилиси в этом направлении, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы продолжаем считать, что это (нормализация отношений) отвечает интересам двух наших народов... Поддерживаем любые начинания, которые идут в поддержку российско-грузинской нормализации. В этом контексте приветствуем упомянутую инициативу. Мы готовы идти по этому пути", - сказала она в ходе брифинга.
Акция протеста перед зданием парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Грузии заявили, что Запад хотел открыть "второй фронт"
25 июня, 17:40
Ранее председатель грузинской партии "Солидарность во имя мира" Михаил Жгенти выразил надежду на восстановление дипломатических отношений между Грузией и Россией, а оппозиционная грузинская телекомпания "Мтавари архи" со ссылкой на источник сообщила, что Москва и Тбилиси ведут активную работу по восстановлению дипотношений и открытию грузинского посольства в Москве.
Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий по Закавказью и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Дипотношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. В Тбилиси не признают суверенитет этих республик, считая их своими оккупированными территориями.
Россия в середине мая 2023 года отменила визовый режим для граждан Грузии, а также запрет на прямое авиасообщение. Граждане Грузии могут въезжать на российскую территорию на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями и для краткосрочного обучения.
Панорама Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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25 июня, 13:43
 
РоссияГрузияТбилисиВ миреГригорий КарасинЗураб АбашидзеМария Захарова
 
 
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