https://ria.ru/20240626/germaniya-1955634920.html

Возврата Германии к "старым добрым временам" не будет, заявил Шольц

Возврата Германии к "старым добрым временам" не будет, заявил Шольц - РИА Новости, 26.06.2024

Возврата Германии к "старым добрым временам" не будет, заявил Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, выступая перед депутатами бундестага, что страна не вернётся к "старым добрым временам". Трансляция его выступления... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:39

2024-06-26T16:39

2024-06-26T16:41

германия

олаф шольц

в мире

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, выступая перед депутатами бундестага, что страна не вернётся к "старым добрым временам". Трансляция его выступления велась на правительственном канале Phoenix.В своей речи Шольц заявил, что в последнее время Германия столкнулась с множеством кризисов одновременно, такими как пандемия коронавируса, вооружённый конфликт на Украине и энергетический кризис. "Одно ясно: не будет возвращения к старым добрым временам, которые по большей части не были такими уж и хорошими... Однако нам нужна политическая перспектива, при которой в столь нестабильные времена можно добиться хорошего будущего", - сказал Шольц. Посреди этих слов кто-то в зале громко чихнул, что очень развеселило главу крупнейшей оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3%. Правительство Германии ожидает в этом году роста экономики на 0,2%.

https://ria.ru/20240626/prestuplenie-1955440549.html

https://ria.ru/20240620/germaniya-1954258995.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

германия, олаф шольц, в мире