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Возврата Германии к "старым добрым временам" не будет, заявил Шольц - РИА Новости, 26.06.2024
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16:39 26.06.2024 (обновлено: 16:41 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/germaniya-1955634920.html
Возврата Германии к "старым добрым временам" не будет, заявил Шольц
Возврата Германии к "старым добрым временам" не будет, заявил Шольц - РИА Новости, 26.06.2024
Возврата Германии к "старым добрым временам" не будет, заявил Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, выступая перед депутатами бундестага, что страна не вернётся к "старым добрым временам". Трансляция его выступления... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:39
2024-06-26T16:41
германия
олаф шольц
в мире
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, выступая перед депутатами бундестага, что страна не вернётся к "старым добрым временам". Трансляция его выступления велась на правительственном канале Phoenix.В своей речи Шольц заявил, что в последнее время Германия столкнулась с множеством кризисов одновременно, такими как пандемия коронавируса, вооружённый конфликт на Украине и энергетический кризис. "Одно ясно: не будет возвращения к старым добрым временам, которые по большей части не были такими уж и хорошими... Однако нам нужна политическая перспектива, при которой в столь нестабильные времена можно добиться хорошего будущего", - сказал Шольц. Посреди этих слов кто-то в зале громко чихнул, что очень развеселило главу крупнейшей оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца. Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3%. Правительство Германии ожидает в этом году роста экономики на 0,2%.
https://ria.ru/20240626/prestuplenie-1955440549.html
https://ria.ru/20240620/germaniya-1954258995.html
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германия, олаф шольц, в мире
Германия, Олаф Шольц, В мире
Возврата Германии к "старым добрым временам" не будет, заявил Шольц

Шольц: ФРГ не вернется к прежним временам, которые не были такими уж хорошими

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, выступая перед депутатами бундестага, что страна не вернётся к "старым добрым временам". Трансляция его выступления велась на правительственном канале Phoenix.
В своей речи Шольц заявил, что в последнее время Германия столкнулась с множеством кризисов одновременно, такими как пандемия коронавируса, вооружённый конфликт на Украине и энергетический кризис.
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Германия готова пойти на историческое преступление ради России
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"Одно ясно: не будет возвращения к старым добрым временам, которые по большей части не были такими уж и хорошими... Однако нам нужна политическая перспектива, при которой в столь нестабильные времена можно добиться хорошего будущего", - сказал Шольц.
Посреди этих слов кто-то в зале громко чихнул, что очень развеселило главу крупнейшей оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца.
Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3%. Правительство Германии ожидает в этом году роста экономики на 0,2%.
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