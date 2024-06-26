Возврата Германии к "старым добрым временам" не будет, заявил Шольц
Шольц: ФРГ не вернется к прежним временам, которые не были такими уж хорошими
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, выступая перед депутатами бундестага, что страна не вернётся к "старым добрым временам". Трансляция его выступления велась на правительственном канале Phoenix.
В своей речи Шольц заявил, что в последнее время Германия столкнулась с множеством кризисов одновременно, такими как пандемия коронавируса, вооружённый конфликт на Украине и энергетический кризис.
"Одно ясно: не будет возвращения к старым добрым временам, которые по большей части не были такими уж и хорошими... Однако нам нужна политическая перспектива, при которой в столь нестабильные времена можно добиться хорошего будущего", - сказал Шольц.
Посреди этих слов кто-то в зале громко чихнул, что очень развеселило главу крупнейшей оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца.
Экономика Германии в настоящее время переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок газа из России. В прошлом году ВВП страны сократился на 0,3%. Правительство Германии ожидает в этом году роста экономики на 0,2%.