https://ria.ru/20240626/germaniya-1955557326.html
Германия упростит процедуру депортации мигрантов, оправдывающих терроризм
Германия упростит процедуру депортации мигрантов, оправдывающих терроризм - РИА Новости, 26.06.2024
Германия упростит процедуру депортации мигрантов, оправдывающих терроризм
Германия планирует упростить процедуру депортации не получивших гражданство мигрантов, которые оправдывают терроризм, заявила изданию Berliner Morgenpost глава... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T12:50
2024-06-26T12:50
2024-06-26T12:50
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Германия планирует упростить процедуру депортации не получивших гражданство мигрантов, которые оправдывают терроризм, заявила изданию Berliner Morgenpost глава МВД ФРГ Нэнси Фезер. "Любой, у кого нет немецкого паспорта и кто прославляет здесь террористические акты, должен быть по возможности выслан и депортирован", - сказала Фезер. Она напомнила, что в социальных сетях Германии праздновали нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль, а также недавнюю атаку с ножом в городе Мангейме. По словам Фезер, такая жестокость в интернете подпитывает атмосферу насилия, которая может подтолкнуть экстремистски настроенных людей к совершению новых актов насилия. "Разжигающим рознь исламистам, которые духовно пребывают в каменном веке, нет места в нашей стране", - сказала Фезер. Позднее Фезер написала в социальной сети Х, что правительство представит в среду соответствующие поправки в законодательство. Тридцать первого мая в немецком Мангейме афганец Сулейман Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, а через несколько дней от ран скончался полицейский Рувен Л. Нападавшего ранила из огнестрельного оружия полиция.
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в мире, германия, мангейм, израиль, хамас
В мире, Германия, Мангейм, Израиль, ХАМАС
Германия упростит процедуру депортации мигрантов, оправдывающих терроризм
МВД Германии планирует упростить депортацию не получивших гражданство мигрантов
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Германия планирует упростить процедуру депортации не получивших гражданство мигрантов, которые оправдывают терроризм, заявила изданию Berliner Morgenpost глава МВД ФРГ Нэнси Фезер.
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"Любой, у кого нет немецкого паспорта и кто прославляет здесь террористические акты, должен быть по возможности выслан и депортирован", - сказала Фезер.
Она напомнила, что в социальных сетях Германии праздновали нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль, а также недавнюю атаку с ножом в городе Мангейме. По словам Фезер, такая жестокость в интернете подпитывает атмосферу насилия, которая может подтолкнуть экстремистски настроенных людей к совершению новых актов насилия.
"Разжигающим рознь исламистам, которые духовно пребывают в каменном веке, нет места в нашей стране", - сказала Фезер.
Позднее Фезер написала в социальной сети Х, что правительство представит в среду соответствующие поправки в законодательство.
Тридцать первого мая в немецком Мангейме афганец Сулейман Атаи напал с ножом на известного критика исламизма Михаэля Штюрценбергера во время митинга правого движения PAX Europa. В результате происшествия шесть человек получили ранения, включая Штюрценбергера, а через несколько дней от ран скончался полицейский Рувен Л. Нападавшего ранила из огнестрельного оружия полиция.