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Сахалин принимает V Дальневосточный форум экологичного транспорта - РИА Новости, 26.06.2024
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07:01 26.06.2024 (обновлено: 12:45 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/forum-1955484813.html
Сахалин принимает V Дальневосточный форум экологичного транспорта
Сахалин принимает V Дальневосточный форум экологичного транспорта - РИА Новости, 26.06.2024
Сахалин принимает V Дальневосточный форум экологичного транспорта
Пятый Дальневосточный форум экологичного транспорта стартовал в среду в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в правительстве региона. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T07:01
2024-06-26T12:45
экономика
сахалин
южно-сахалинск
сахалинская область
россия
технологии
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июн – РИА Новости. Пятый Дальневосточный форум экологичного транспорта стартовал в среду в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в правительстве региона. "Торжественное открытие форума "Стратегия развития перехода на использование экологичных видов топлива" состоялось на площади у Дома правительства Сахалинской области. Днем ранее здесь была развернута выставка "Электрический, газомоторный и водородный транспорт". На ней представлены 20 автомобилей, в том числе "Газель" на водороде, электробус, три газовых автобуса, спецтехника для аграрного сектора, электромобили", - рассказал представитель пресс-службы правительства. По словам собеседника, в форуме участвуют представители федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, местных администраций, крупных энергетических и транспортных компаний, дилерских и сервисных центров по переоборудованию автотранспорта на газомоторное топливо, производителей газозаправочного и газобаллонного оборудования. "Участники в течение дня обсудят вопросы развития электротранспорта, зарядной инфраструктуры, транспортную реформу Южно-Сахалинской агломерации, а также вопросы газомоторного и водородного транспорта", - отметил собеседник агентства.Выставочную площадку форума посетил губернатор Валерий Лимаренко. Глава региона отметил, что в ближайшие несколько лет в области планируется полностью обновить автобусный парк, заменив его на новый, работающий на газе, а также перевести на голубое топливо всю коммунальную и дорожную технику."Чтобы все эти планы не уперлись в отсутствие инфраструктуры, совместно с "Газпромом" приступили к реализации программы по созданию сети АЗС для газомоторного транспорта. В течение 3 лет Сахалин будет полностью обеспечен газовыми заправками", – написал губернатор в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240621/sakhalin-1954506238.html
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сахалин
южно-сахалинск
сахалинская область
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экономика, сахалин, южно-сахалинск, сахалинская область, россия, технологии
Экономика, Сахалин, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Россия, Технологии

Сахалин принимает V Дальневосточный форум экологичного транспорта

© iStock.com / Marcus LindstromЭлектромобили на зарядной станции
Электромобили на зарядной станции - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© iStock.com / Marcus Lindstrom
Электромобили на зарядной станции . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июн – РИА Новости. Пятый Дальневосточный форум экологичного транспорта стартовал в среду в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
"Торжественное открытие форума "Стратегия развития перехода на использование экологичных видов топлива" состоялось на площади у Дома правительства Сахалинской области. Днем ранее здесь была развернута выставка "Электрический, газомоторный и водородный транспорт". На ней представлены 20 автомобилей, в том числе "Газель" на водороде, электробус, три газовых автобуса, спецтехника для аграрного сектора, электромобили", - рассказал представитель пресс-службы правительства.
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По словам собеседника, в форуме участвуют представители федеральных органов исполнительной власти, субъектов РФ, местных администраций, крупных энергетических и транспортных компаний, дилерских и сервисных центров по переоборудованию автотранспорта на газомоторное топливо, производителей газозаправочного и газобаллонного оборудования.
"Участники в течение дня обсудят вопросы развития электротранспорта, зарядной инфраструктуры, транспортную реформу Южно-Сахалинской агломерации, а также вопросы газомоторного и водородного транспорта", - отметил собеседник агентства.
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7 июня, 10:57
Выставочную площадку форума посетил губернатор Валерий Лимаренко. Глава региона отметил, что в ближайшие несколько лет в области планируется полностью обновить автобусный парк, заменив его на новый, работающий на газе, а также перевести на голубое топливо всю коммунальную и дорожную технику.

"Чтобы все эти планы не уперлись в отсутствие инфраструктуры, совместно с "Газпромом" приступили к реализации программы по созданию сети АЗС для газомоторного транспорта. В течение 3 лет Сахалин будет полностью обеспечен газовыми заправками", – написал губернатор в Telegram-канале.
 
ЭкономикаСахалинЮжно-СахалинскСахалинская областьРоссияТехнологии
 
 
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