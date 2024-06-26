https://ria.ru/20240626/fmba-1955503780.html

В ФМБА оценили сообщение о разрушении поста радиационного контроля на ЗАЭС

В ФМБА оценили сообщение о разрушении поста радиационного контроля на ЗАЭС - РИА Новости, 26.06.2024

В ФМБА оценили сообщение о разрушении поста радиационного контроля на ЗАЭС

Контроль радиационной обстановки на территории города Энергодара в Запорожской области проводится силами передвижной лаборатории Федерального... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T09:43

2024-06-26T09:43

2024-06-26T10:01

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская аэс

запорожская область

россия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Контроль радиационной обстановки на территории города Энергодара в Запорожской области проводится силами передвижной лаборатории Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), превышений естественных фоновых значений не выявлено, сообщила пресс-служба ФМБА после разрушения ВСУ поста радиационного контроля на Запорожской АЭС."В связи с разрушением ВСУ поста радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенного в населенном пункте Великая Знаменка (расстояние от г. Энергодар более 40 километров), силами передвижной лаборатории радиационного контроля филиала Центра гигиены и эпидемиологии № 33 ФМБА России проводится контроль радиационной обстановки на территории г. Энергодар. Превышений естественных фоновых значений не выявлено",- говорится в сообщении.Подразделения ФМБА в Энергодаре работают в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html

энергодар

запорожская область

россия

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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, запорожская область, россия