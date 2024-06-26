https://ria.ru/20240626/fmba-1955503780.html
В ФМБА оценили сообщение о разрушении поста радиационного контроля на ЗАЭС
В ФМБА оценили сообщение о разрушении поста радиационного контроля на ЗАЭС - РИА Новости, 26.06.2024
В ФМБА оценили сообщение о разрушении поста радиационного контроля на ЗАЭС
Контроль радиационной обстановки на территории города Энергодара в Запорожской области проводится силами передвижной лаборатории Федерального... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:43
2024-06-26T09:43
2024-06-26T10:01
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
запорожская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955494911_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_966d3b6da0ec1c95391d110cbbe0e692.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Контроль радиационной обстановки на территории города Энергодара в Запорожской области проводится силами передвижной лаборатории Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), превышений естественных фоновых значений не выявлено, сообщила пресс-служба ФМБА после разрушения ВСУ поста радиационного контроля на Запорожской АЭС."В связи с разрушением ВСУ поста радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенного в населенном пункте Великая Знаменка (расстояние от г. Энергодар более 40 километров), силами передвижной лаборатории радиационного контроля филиала Центра гигиены и эпидемиологии № 33 ФМБА России проводится контроль радиационной обстановки на территории г. Энергодар. Превышений естественных фоновых значений не выявлено",- говорится в сообщении.Подразделения ФМБА в Энергодаре работают в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240622/zaes-1954694048.html
энергодар
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955494911_0:2:1280:962_1920x0_80_0_0_1dc58e599d23dc557c5a2542b5ac524f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, запорожская область, россия
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Запорожская область, Россия
В ФМБА оценили сообщение о разрушении поста радиационного контроля на ЗАЭС
ФМБА: превышений фоновых значений радиации на ЗАЭС нет