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В ФМБА оценили сообщение о разрушении поста радиационного контроля на ЗАЭС - РИА Новости, 26.06.2024
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09:43 26.06.2024 (обновлено: 10:01 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/fmba-1955503780.html
В ФМБА оценили сообщение о разрушении поста радиационного контроля на ЗАЭС
В ФМБА оценили сообщение о разрушении поста радиационного контроля на ЗАЭС - РИА Новости, 26.06.2024
В ФМБА оценили сообщение о разрушении поста радиационного контроля на ЗАЭС
Контроль радиационной обстановки на территории города Энергодара в Запорожской области проводится силами передвижной лаборатории Федерального... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T09:43
2024-06-26T10:01
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
запорожская область
россия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Контроль радиационной обстановки на территории города Энергодара в Запорожской области проводится силами передвижной лаборатории Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), превышений естественных фоновых значений не выявлено, сообщила пресс-служба ФМБА после разрушения ВСУ поста радиационного контроля на Запорожской АЭС."В связи с разрушением ВСУ поста радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенного в населенном пункте Великая Знаменка (расстояние от г. Энергодар более 40 километров), силами передвижной лаборатории радиационного контроля филиала Центра гигиены и эпидемиологии № 33 ФМБА России проводится контроль радиационной обстановки на территории г. Энергодар. Превышений естественных фоновых значений не выявлено",- говорится в сообщении.Подразделения ФМБА в Энергодаре работают в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, запорожская область, россия
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Запорожская область, Россия
В ФМБА оценили сообщение о разрушении поста радиационного контроля на ЗАЭС

ФМБА: превышений фоновых значений радиации на ЗАЭС нет

© Фото : ЗАЭС. Официально/TelegramПост радиационного контроля, уничтоженный ВСУ в Великой Знаменке Запорожской области
Пост радиационного контроля, уничтоженный ВСУ в Великой Знаменке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : ЗАЭС. Официально/Telegram
Пост радиационного контроля, уничтоженный ВСУ в Великой Знаменке Запорожской области
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Контроль радиационной обстановки на территории города Энергодара в Запорожской области проводится силами передвижной лаборатории Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), превышений естественных фоновых значений не выявлено, сообщила пресс-служба ФМБА после разрушения ВСУ поста радиационного контроля на Запорожской АЭС.
«
"В связи с разрушением ВСУ поста радиационного контроля Запорожской АЭС, расположенного в населенном пункте Великая Знаменка (расстояние от г. Энергодар более 40 километров), силами передвижной лаборатории радиационного контроля филиала Центра гигиены и эпидемиологии № 33 ФМБА России проводится контроль радиационной обстановки на территории г. Энергодар. Превышений естественных фоновых значений не выявлено",- говорится в сообщении.
Подразделения ФМБА в Энергодаре работают в штатном режиме, уточнили в пресс-службе.
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Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)ЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСЗапорожская областьРоссия
 
 
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