https://ria.ru/20240626/flot-1955722685.html

Путин призвал укреплять позиции российского флота в Мировом океане

Путин призвал укреплять позиции российского флота в Мировом океане - РИА Новости, 27.06.2024

Путин призвал укреплять позиции российского флота в Мировом океане

Позиции российского флота в стратегически важных районах Мирового океана нужно укреплять, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам... РИА Новости, 27.06.2024

2024-06-26T23:57

2024-06-26T23:57

2024-06-27T02:43

безопасность

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Позиции российского флота в стратегически важных районах Мирового океана нужно укреплять, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам кораблестроения."Как вы знаете, в Основах государственной политики в области военно-морской деятельности до 2030 года обозначены четкие ориентиры, а именно комплексно развивать Военно-морской флот России, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие, инфраструктуру базирования, укреплять его позиции в стратегически важных районах Мирового океана, качественно повышать боевой потенциал", — сказал он.Как отметил глава государства, российский флот в последние годы пополняется новыми кораблями и оснащается современными видами оружия. При этом, подчеркнул Путин, в этом году планируется передать Минобороны более 40 кораблей, тогда как в 2023-м ведомству перешли 33 новые единицы, а еще годом ранее — 24.По словам российского лидера, сократить срок кораблестроения позволят опытно-конструкторские работы по оборудованию, приборам, элементной базе и системам вооружений в рамках межведомственных комплексных целевых программ.Кроме того, глава государства напомнил, что в основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года обозначены четкие ориентиры: комплексно развивать военно-морской флот, включая корабельную, авиационную и береговую составляющие, а также инфраструктуру базирования.

https://ria.ru/20240626/putin-1955716809.html

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безопасность, россия, владимир путин