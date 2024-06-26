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Шольц раскритиковал торговую политику Евросоюза - РИА Новости, 26.06.2024
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16:36 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/evrosoyuz-1955633365.html
Шольц раскритиковал торговую политику Евросоюза
Шольц раскритиковал торговую политику Евросоюза - РИА Новости, 26.06.2024
Шольц раскритиковал торговую политику Евросоюза
Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал торговую политику Европейского союза, заявив что необходимо заключать больше соглашений о свободной торговле (ЗСТ). РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:36
2024-06-26T16:36
германия
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индия
олаф шольц
меркосур
экономика
евросоюз
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал торговую политику Европейского союза, заявив что необходимо заключать больше соглашений о свободной торговле (ЗСТ). "Речь о том, что так важно для Европы: продвигать свободную торговлю со всем миром. Я совершенно чётко тут говорю: я не удовлетворён результатами торговой политики Европейского союза. В ней должны произойти серьёзные изменения: нам нужно больше соглашений о свободной торговле, чем у нас есть сегодня", - сказал Шольц, выступая в нижней палате парламента ФРГ (бундестаге). Трансляция его выступления велась на правительственном канале Phoenix. В качестве примеров, с кем такие соглашения должны быть скорее заключены, Шольц привёл Индию, Индонезию и МЕРКОСУР.
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германия, европа, индия, олаф шольц, меркосур, экономика, евросоюз
Германия, Европа, Индия, Олаф Шольц, Меркосур, Экономика, Евросоюз
Шольц раскритиковал торговую политику Евросоюза

Канцлер ФРГ Шольц призвал ЕС заключать больше соглашений о свободной торговле

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал торговую политику Европейского союза, заявив что необходимо заключать больше соглашений о свободной торговле (ЗСТ).
«
"Речь о том, что так важно для Европы: продвигать свободную торговлю со всем миром. Я совершенно чётко тут говорю: я не удовлетворён результатами торговой политики Европейского союза. В ней должны произойти серьёзные изменения: нам нужно больше соглашений о свободной торговле, чем у нас есть сегодня", - сказал Шольц, выступая в нижней палате парламента ФРГ (бундестаге). Трансляция его выступления велась на правительственном канале Phoenix.
В качестве примеров, с кем такие соглашения должны быть скорее заключены, Шольц привёл Индию, Индонезию и МЕРКОСУР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
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