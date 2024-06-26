https://ria.ru/20240626/evrosoyuz-1955633365.html

Шольц раскритиковал торговую политику Евросоюза

Шольц раскритиковал торговую политику Евросоюза - РИА Новости, 26.06.2024

Шольц раскритиковал торговую политику Евросоюза

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал торговую политику Европейского союза, заявив что необходимо заключать больше соглашений о свободной торговле (ЗСТ). РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:36

2024-06-26T16:36

2024-06-26T16:36

германия

европа

индия

олаф шольц

меркосур

экономика

евросоюз

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал торговую политику Европейского союза, заявив что необходимо заключать больше соглашений о свободной торговле (ЗСТ). "Речь о том, что так важно для Европы: продвигать свободную торговлю со всем миром. Я совершенно чётко тут говорю: я не удовлетворён результатами торговой политики Европейского союза. В ней должны произойти серьёзные изменения: нам нужно больше соглашений о свободной торговле, чем у нас есть сегодня", - сказал Шольц, выступая в нижней палате парламента ФРГ (бундестаге). Трансляция его выступления велась на правительственном канале Phoenix. В качестве примеров, с кем такие соглашения должны быть скорее заключены, Шольц привёл Индию, Индонезию и МЕРКОСУР.

https://ria.ru/20240615/koloniya-1953022447.html

германия

европа

индия

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Ольга Фомченкова

германия, европа, индия, олаф шольц, меркосур, экономика, евросоюз