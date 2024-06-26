https://ria.ru/20240626/evrosoyuz-1955633365.html
Шольц раскритиковал торговую политику Евросоюза
Шольц раскритиковал торговую политику Евросоюза - РИА Новости, 26.06.2024
Шольц раскритиковал торговую политику Евросоюза
Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал торговую политику Европейского союза, заявив что необходимо заключать больше соглашений о свободной торговле (ЗСТ). РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:36
2024-06-26T16:36
2024-06-26T16:36
германия
европа
индия
олаф шольц
меркосур
экономика
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137777_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_9df1766d71912d73b60c4c304cec510e.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал торговую политику Европейского союза, заявив что необходимо заключать больше соглашений о свободной торговле (ЗСТ). "Речь о том, что так важно для Европы: продвигать свободную торговлю со всем миром. Я совершенно чётко тут говорю: я не удовлетворён результатами торговой политики Европейского союза. В ней должны произойти серьёзные изменения: нам нужно больше соглашений о свободной торговле, чем у нас есть сегодня", - сказал Шольц, выступая в нижней палате парламента ФРГ (бундестаге). Трансляция его выступления велась на правительственном канале Phoenix. В качестве примеров, с кем такие соглашения должны быть скорее заключены, Шольц привёл Индию, Индонезию и МЕРКОСУР.
https://ria.ru/20240615/koloniya-1953022447.html
германия
европа
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137777_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_a77841fee0a8f7b96e958569549d1931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, европа, индия, олаф шольц, меркосур, экономика, евросоюз
Германия, Европа, Индия, Олаф Шольц, Меркосур, Экономика, Евросоюз
Шольц раскритиковал торговую политику Евросоюза
Канцлер ФРГ Шольц призвал ЕС заключать больше соглашений о свободной торговле