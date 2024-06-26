https://ria.ru/20240626/es-1955603786.html

Независимость ЕС от НАТО и США недостижима, заявили в Швейцарии

Независимость ЕС от НАТО и США недостижима, заявили в Швейцарии - РИА Новости, 26.06.2024

Независимость ЕС от НАТО и США недостижима, заявили в Швейцарии

Независимый от США и НАТО и стратегически автономный Европейский союз на данный момент недостижим, мир находится в опасном и нестабильном переходном периоде,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:11

2024-06-26T15:11

2024-06-26T22:00

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ЖЕНЕВА, 26 июн - РИА Новости. Независимый от США и НАТО и стратегически автономный Европейский союз на данный момент недостижим, мир находится в опасном и нестабильном переходном периоде, говорится в докладе Разведывательной службы Швейцарской Конфедерации (SRC)."Хотя Швейцария остается относительно безопасной, с 2022 года она стала значительно менее безопасной из-за сильной поляризации контекста, в котором она развивается, из-за многочисленных кризисов и вооруженных конфликтов в Европе и на периферии Европы... В этом отношении Россия еще долго будет оставаться основным фактором отсутствия безопасности в Европе в условиях, когда видение Европейского союза (ЕС), независимого от США и НАТО и автономного в стратегическом отношении, остается неосуществимым в краткосрочной перспективе", - сказано в документе.В Разведывательной службе Швейцарии считают, что сильная поляризация мира вызовет усиление политического и экономического давления на Швейцарию, от которой все чаще будут требовать внесения взносов солидарности и политической позиции. "Мир находится в опасном и нестабильном переходном периоде, отмеченном эрозией основополагающих и обязательных принципов мирового порядка", - отмечают в SRC."Шпионская деятельность продолжает представлять серьезную угрозу для Швейцарии. В то время как иностранные разведывательные службы посвящают значительную часть своей деятельности на территории Швейцарии шпионажу за своими соперниками, они также проявляют интерес к конкретным швейцарским целям. Таким образом, федеральные власти постоянно подвергаются преследованиям. В настоящее время, вероятно, особый интерес представляют приобретение оружейных технологий, а также отношения между Швейцарией, ЕС и НАТО", - добавляется в докладе.Авторы доклада также считают, что террористический риск для Швейцарии высок из-за конфликта в Газе и увеличения числа нападений, совершаемых Исламским государством*.Швейцария не входит в ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с конца февраля 2022 года. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в этом году, все они проводятся с участием стран НАТО.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отметил, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации России на Украине Швейцария фактически отказалась от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО.Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20240626/pozor-1955471256.html

https://ria.ru/20240620/sammit-1954126639.html

https://ria.ru/20240622/rs-1954652296.html

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в мире, швейцария, россия, европа, сергей лавров, геннадий гатилов, нато, евросоюз, оон, политика