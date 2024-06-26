Баллы ЕГЭ по русскому языку 2024: принцип начисления и шкала перевода
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУчительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для единого государственного экзамена по русскому языку, перед началом ЕГЭ по русскому языку
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Баллы ЕГЭ по русскому языку — это оценки за каждый этап экзамена, которые выставляются участнику аттестации по предмету. Что в 2024 году представляет собой шкала перевода баллов из первичных во вторичные в таблице, сколько баллов можно получить за каждое задание, их максимальное и минимальное количество, какой проходной балл в этом году по версии Минобрнауки, — в материале РИА Новости.
Баллы ЕГЭ по русскому языку
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Баллы ЕГЭ по русскому языку — это оценки, которые выставляют участникам аттестации за успешное выполнение каждого из заданий в экзамене. Количество минимальных баллов в 2024 году установлено соответствующим приказом Рособрнадзора.
Таблица баллов
Шкала перевода баллов ЕГЭ по русскому языку:
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
Тестовые баллы
Первичные баллы
0
0
17
39
34
1
3
18
40
35
2
5
19
42
36
3
8
20
43
37
4
10
21
45
38
5
12
22
46
39
6
15
23
48
40
7
17
24
49
41
8
20
25
51
42
9
22
26
52
43
10
24
27
54
44
11
27
28
55
45
12
29
29
57
46
13
32
30
58
47
14
34
31
60
48
15
36
32
61
49
16
37
33
63
50
Перевод баллов в оценки
Баллы ЕГЭ по всем учебным предметам в отметки по пятибалльной шкале не переводятся. Исключением является только ЕГЭ по математике базового уровня.
Первичные баллы
При сдаче ЕГЭ сначала выставляют первичный балл. Это сумма баллов за правильные ответы. Каждое выполненное задание оценивается от одного до шести баллов. Они необходимы для подсчета правильных ответов и получаются путем прямого суммирования их числа.
Вторичные (тестовые) баллы
Первичный балл в дальнейшем трансформируется в тестовый балл или, как иногда его называют, вторичный. Это окончательная сумма баллов за все задания по результатам ЕГЭ, которые выставляются по стобалльной шкале при помощи шкалирования.
Первичные и тестовые баллы ЕГЭ-2024: таблица перевода по всем предметам
1 июня 2022, 13:59
Минимальные баллы
Минимальное количество тестовых баллов, которое должен получить выпускник для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку: 24 — для получения аттестата, 36 — для поступления в вуз, 40 — для поступления в вузы Минобрнауки.
Максимальные баллы
Максимальное количество первичных баллов — 50, тестовых — 100.
Распределение баллов за каждое задание
В ЕГЭ по русскому языку в 2024 году участник аттестации может получить 1 балл — за 1-7, 9-25 задания, 2 балла — за 8 задание, 3 балла — за 26 задание. Максимум 21 балл можно получить за сочинение (задание 27). Всего — 50 баллов. Во вторичные, то есть тестовые баллы, переводится общая сумма баллов, полученных за экзамен.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена по русскому языку
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена по русскому языку
Критерии оценки по ФИПИ
Часть с краткими ответами проверяется компьютером, поэтому важно дать правильный ответ и корректно заполнить бланк. В письменной части необходимо написать сочинение с учетом всех требований, полный список которых представлен на сайте ФИПИ.
Мнение эксперта
При подготовке к сочинению обязательно много читать, так как хорошие баллы достаются тем, кто показывает в работе глубокий и вдумчивый анализ текста и грамотно приведенные аргументы. В тестовой части важно обращать внимание на то, что в задании может быть несколько правильных ответов, часто выпускники забывают об этом.