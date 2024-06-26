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Водитель и пассажирка вылетевшего с парковки BMW ругались при въезде на нее - РИА Новости, 26.06.2024
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19:09 26.06.2024 (обновлено: 19:30 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/dtp-1955683655.html
Водитель и пассажирка вылетевшего с парковки BMW ругались при въезде на нее
Водитель и пассажирка вылетевшего с парковки BMW ругались при въезде на нее - РИА Новости, 26.06.2024
Водитель и пассажирка вылетевшего с парковки BMW ругались при въезде на нее
Водитель и пассажирка BMW, вылетевшего с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, ругались при въезде на парковку, сообщил РИА Новости близкий друг погибшего. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T19:09
2024-06-26T19:30
происшествия
краснодар
авто
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КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Водитель и пассажирка BMW, вылетевшего с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, ругались при въезде на парковку, сообщил РИА Новости близкий друг погибшего. Во вторник BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого в Краснодаре. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм. "Это была его девушка (пассажирка - ред.). Они с ней, нам сказала охрана, когда заезжали - ругались. То, что случилось, - это случайность. Человек едет, злится, нажимает газ и на асфальте машина тормозит, а на бетоне она не затормозила. Вот и все", - сказал собеседник агентства. Ранее он также рассказал РИА Новости, что пассажирка была беременна от водителя, при этом в салоне был ее сын от другого мужчины. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской. Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности.
https://ria.ru/20240626/gibel-1955655767.html
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происшествия, краснодар, авто
Происшествия, Краснодар, Авто
Водитель и пассажирка вылетевшего с парковки BMW ругались при въезде на нее

Водитель и пассажирка вылетевшей с парковки BMW ругались при въезде на нее

© РИА НовостиМесто происшествия, где машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ "Галерея" в Краснодаре
Место происшествия, где машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ Галерея в Краснодаре
© РИА Новости
Место происшествия, где машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ "Галерея" в Краснодаре
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Водитель и пассажирка BMW, вылетевшего с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, ругались при въезде на парковку, сообщил РИА Новости близкий друг погибшего.
Во вторник BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого в Краснодаре. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм.
Машина вылетела со второго этажа крытой парковки из ТРЦ Галерея в Краснодаре
Женщина, погибшая в BMW, была специалистом по позитивному сознанию
Вчера, 17:30
"Это была его девушка (пассажирка - ред.). Они с ней, нам сказала охрана, когда заезжали - ругались. То, что случилось, - это случайность. Человек едет, злится, нажимает газ и на асфальте машина тормозит, а на бетоне она не затормозила. Вот и все", - сказал собеседник агентства. Ранее он также рассказал РИА Новости, что пассажирка была беременна от водителя, при этом в салоне был ее сын от другого мужчины.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской.
Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности.
Момент падения автомобиля с третьего этажа парковки в Краснодаре
Момент вылета иномарки с парковки в Краснодаре попал на видео
25 июня, 20:40
 
ПроисшествияКраснодарАвто
 
 
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