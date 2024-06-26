https://ria.ru/20240626/dtp-1955683655.html

Водитель и пассажирка вылетевшего с парковки BMW ругались при въезде на нее

Водитель и пассажирка вылетевшего с парковки BMW ругались при въезде на нее - РИА Новости, 26.06.2024

Водитель и пассажирка вылетевшего с парковки BMW ругались при въезде на нее

Водитель и пассажирка BMW, вылетевшего с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, ругались при въезде на парковку, сообщил РИА Новости близкий друг погибшего. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T19:09

2024-06-26T19:09

2024-06-26T19:30

происшествия

краснодар

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955682477_26:0:1055:579_1920x0_80_0_0_9fff7e71e768cd03697f01eb93f370c0.jpg

КРАСНОДАР, 26 июн - РИА Новости. Водитель и пассажирка BMW, вылетевшего с третьего этажа парковки ТРЦ в Краснодаре, ругались при въезде на парковку, сообщил РИА Новости близкий друг погибшего. Во вторник BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого в Краснодаре. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм. "Это была его девушка (пассажирка - ред.). Они с ней, нам сказала охрана, когда заезжали - ругались. То, что случилось, - это случайность. Человек едет, злится, нажимает газ и на асфальте машина тормозит, а на бетоне она не затормозила. Вот и все", - сказал собеседник агентства. Ранее он также рассказал РИА Новости, что пассажирка была беременна от водителя, при этом в салоне был ее сын от другого мужчины. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской. Мэр Краснодара Евгений Наумов отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности.

https://ria.ru/20240626/gibel-1955655767.html

https://ria.ru/20240625/inomarka-1955440194.html

краснодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, краснодар, авто