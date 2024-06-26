https://ria.ru/20240626/dtp-1955670175.html
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
В ДТП в Пензенской области погибли три человека - РИА Новости, 26.06.2024
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения трех фур и двух легковых автомобилей на трассе в Пензенской области, сообщило региональное... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:13
2024-06-26T18:13
2024-06-26T18:24
происшествия
пензенская область
кузнецкий район
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955672686_0:464:1280:1184_1920x0_80_0_0_73f7b6d8cd074e2110310ee54f8904ab.jpg
САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения трех фур и двух легковых автомобилей на трассе в Пензенской области, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале. Ранее в ведомстве сообщили, что в среду на 732-м километре федеральной автодороги М5 "Урал" в Кузнецком районе столкнулись автомобили DAF с полуприцепом, Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, Renault с полуприцепом, Gelly MK и Chevrolet Lacetti. Информация о пострадавших не сообщалась. На месте организовано реверсивное движение. "В результате происшествия пассажиры Gelly MK - женщина 1992 года рождения и мальчик 2021 года рождения - скончались на месте, водитель Gelly MK впоследствии скончался в медицинском учреждении, водитель автомобиля Daf получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении. Уточняется, что за рулем Gelly MK находился мужчина 1990 года рождения. Как отмечает главк МЧС по региону, авария произошла на трассе у села Махалино.
https://ria.ru/20240626/dtp-1955550287.html
https://ria.ru/20240624/yakutiya-1955159474.html
пензенская область
кузнецкий район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955672686_0:320:1280:1280_1920x0_80_0_0_6933311aeeb3756094d5ce0f4f171373.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область, кузнецкий район, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пензенская область, Кузнецкий район, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
В ДТП с 5 машинами в Пензенской области погибли 3 человека, в том числе ребенок