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В ДТП в Пензенской области погибли три человека - РИА Новости, 26.06.2024
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18:13 26.06.2024 (обновлено: 18:24 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/dtp-1955670175.html
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
В ДТП в Пензенской области погибли три человека - РИА Новости, 26.06.2024
В ДТП в Пензенской области погибли три человека
Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения трех фур и двух легковых автомобилей на трассе в Пензенской области, сообщило региональное... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T18:13
2024-06-26T18:24
происшествия
пензенская область
кузнецкий район
гибдд мвд рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения трех фур и двух легковых автомобилей на трассе в Пензенской области, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале. Ранее в ведомстве сообщили, что в среду на 732-м километре федеральной автодороги М5 "Урал" в Кузнецком районе столкнулись автомобили DAF с полуприцепом, Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, Renault с полуприцепом, Gelly MK и Chevrolet Lacetti. Информация о пострадавших не сообщалась. На месте организовано реверсивное движение. "В результате происшествия пассажиры Gelly MK - женщина 1992 года рождения и мальчик 2021 года рождения - скончались на месте, водитель Gelly MK впоследствии скончался в медицинском учреждении, водитель автомобиля Daf получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении. Уточняется, что за рулем Gelly MK находился мужчина 1990 года рождения. Как отмечает главк МЧС по региону, авария произошла на трассе у села Махалино.
https://ria.ru/20240626/dtp-1955550287.html
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пензенская область
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происшествия, пензенская область, кузнецкий район, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Пензенская область, Кузнецкий район, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП в Пензенской области погибли три человека

В ДТП с 5 машинами в Пензенской области погибли 3 человека, в том числе ребенок

© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области/TelegramМесто ДТП, где произошло столкновение трех фур и двух легковых автомобилей на трассе в Пензенской области. 26 июня 2024
Место ДТП, где произошло столкновение трех фур и двух легковых автомобилей на трассе в Пензенской области. 26 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : УГИБДД УМВД России по Пензенской области/Telegram
Место ДТП, где произошло столкновение трех фур и двух легковых автомобилей на трассе в Пензенской области. 26 июня 2024
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САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения трех фур и двух легковых автомобилей на трассе в Пензенской области, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале.
Ранее в ведомстве сообщили, что в среду на 732-м километре федеральной автодороги М5 "Урал" в Кузнецком районе столкнулись автомобили DAF с полуприцепом, Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, Renault с полуприцепом, Gelly MK и Chevrolet Lacetti. Информация о пострадавших не сообщалась. На месте организовано реверсивное движение.
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"В результате происшествия пассажиры Gelly MK - женщина 1992 года рождения и мальчик 2021 года рождения - скончались на месте, водитель Gelly MK впоследствии скончался в медицинском учреждении, водитель автомобиля Daf получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за рулем Gelly MK находился мужчина 1990 года рождения.
Как отмечает главк МЧС по региону, авария произошла на трассе у села Махалино.
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ПроисшествияПензенская областьКузнецкий районГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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