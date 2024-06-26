https://ria.ru/20240626/dtp-1955670175.html

В ДТП в Пензенской области погибли три человека

В ДТП в Пензенской области погибли три человека - РИА Новости, 26.06.2024

В ДТП в Пензенской области погибли три человека

Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения трех фур и двух легковых автомобилей на трассе в Пензенской области, сообщило региональное... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T18:13

2024-06-26T18:13

2024-06-26T18:24

происшествия

пензенская область

кузнецкий район

гибдд мвд рф

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения трех фур и двух легковых автомобилей на трассе в Пензенской области, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале. Ранее в ведомстве сообщили, что в среду на 732-м километре федеральной автодороги М5 "Урал" в Кузнецком районе столкнулись автомобили DAF с полуприцепом, Mercedes-Benz Actros с полуприцепом, Renault с полуприцепом, Gelly MK и Chevrolet Lacetti. Информация о пострадавших не сообщалась. На месте организовано реверсивное движение. "В результате происшествия пассажиры Gelly MK - женщина 1992 года рождения и мальчик 2021 года рождения - скончались на месте, водитель Gelly MK впоследствии скончался в медицинском учреждении, водитель автомобиля Daf получил телесные повреждения и был госпитализирован", - говорится в сообщении. Уточняется, что за рулем Gelly MK находился мужчина 1990 года рождения. Как отмечает главк МЧС по региону, авария произошла на трассе у села Махалино.

https://ria.ru/20240626/dtp-1955550287.html

https://ria.ru/20240624/yakutiya-1955159474.html

пензенская область

кузнецкий район

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происшествия, пензенская область, кузнецкий район, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)