https://ria.ru/20240626/dtp-1955618909.html

В Пензенской области столкнулись три фуры и два легковых автомобиля

В Пензенской области столкнулись три фуры и два легковых автомобиля - РИА Новости, 26.06.2024

В Пензенской области столкнулись три фуры и два легковых автомобиля

Три фуры и два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Пензенской области, информация о пострадавших уточняется, на месте организовано реверсивное движение, РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:53

2024-06-26T15:53

2024-06-26T15:53

происшествия

пензенская область

кузнецкий район

гибдд мвд рф

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САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Три фуры и два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Пензенской области, информация о пострадавших уточняется, на месте организовано реверсивное движение, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале. "По предварительной информации, на 732-м километре ФАД М5 "Урал" Кузнецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств: автомобиля DAF в составе с полуприцепом, Gelly MK, Mercedes-Benz Actros в составе с полуприцепом, Renault в составе с полуприцепом и Chevrolet Lacetti", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники полиции работают на месте, устанавливают все обстоятельства, организовано реверсивное движение в районе места ДТП. О пострадавших пока не сообщается.

https://ria.ru/20240626/dtp-1955550287.html

пензенская область

кузнецкий район

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происшествия, пензенская область, кузнецкий район, гибдд мвд рф