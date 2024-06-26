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В Пензенской области столкнулись три фуры и два легковых автомобиля - РИА Новости, 26.06.2024
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15:53 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/dtp-1955618909.html
В Пензенской области столкнулись три фуры и два легковых автомобиля
В Пензенской области столкнулись три фуры и два легковых автомобиля - РИА Новости, 26.06.2024
В Пензенской области столкнулись три фуры и два легковых автомобиля
Три фуры и два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Пензенской области, информация о пострадавших уточняется, на месте организовано реверсивное движение, РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:53
2024-06-26T15:53
происшествия
пензенская область
кузнецкий район
гибдд мвд рф
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САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Три фуры и два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Пензенской области, информация о пострадавших уточняется, на месте организовано реверсивное движение, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале. "По предварительной информации, на 732-м километре ФАД М5 "Урал" Кузнецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств: автомобиля DAF в составе с полуприцепом, Gelly MK, Mercedes-Benz Actros в составе с полуприцепом, Renault в составе с полуприцепом и Chevrolet Lacetti", - говорится в сообщении. В настоящее время сотрудники полиции работают на месте, устанавливают все обстоятельства, организовано реверсивное движение в районе места ДТП. О пострадавших пока не сообщается.
https://ria.ru/20240626/dtp-1955550287.html
пензенская область
кузнецкий район
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происшествия, пензенская область, кузнецкий район, гибдд мвд рф
Происшествия, Пензенская область, Кузнецкий район, ГИБДД МВД РФ
В Пензенской области столкнулись три фуры и два легковых автомобиля

ГИБДД: в Пензенской области произошло ДТП с тремя фурами и двумя легковушками

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Pixabay / Rico_Loeb
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Три фуры и два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Пензенской области, информация о пострадавших уточняется, на месте организовано реверсивное движение, сообщило региональное управление ГИБДД в Telegram-канале.
"По предварительной информации, на 732-м километре ФАД М5 "Урал" Кузнецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств: автомобиля DAF в составе с полуприцепом, Gelly MK, Mercedes-Benz Actros в составе с полуприцепом, Renault в составе с полуприцепом и Chevrolet Lacetti", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции работают на месте, устанавливают все обстоятельства, организовано реверсивное движение в районе места ДТП. О пострадавших пока не сообщается.
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ПроисшествияПензенская областьКузнецкий районГИБДД МВД РФ
 
 
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