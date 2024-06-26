https://ria.ru/20240626/drony-1955586122.html

ВСУ все чаще применяют дроны на Каховском водохранилище, сообщил военный

ВСУ все чаще применяют дроны на Каховском водохранилище, сообщил военный - РИА Новости, 26.06.2024

ВСУ все чаще применяют дроны на Каховском водохранилище, сообщил военный

Украинские войска стали чаще применять беспилотные летательные аппараты на берегах Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости командир взвода ВС РФ. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T14:30

2024-06-26T14:30

2024-06-26T14:30

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ЭНЕРГОДАР, 26 июн – РИА Новости. Украинские войска стали чаще применять беспилотные летательные аппараты на берегах Каховского водохранилища, сообщил РИА Новости командир взвода ВС РФ. "Сейчас активность возросла, каждый день прилетают, такого дня нет (чтобы не прилетало - ред.), только в самую плохую погоду не бывает, а так каждый день и ударные камикадзе, и дроны, то есть различных типов. И разведчики летают, и дроны, которые летят уже непосредственно в цель", - рассказал он. По мнению командира взвода, ВСУ хотят запугать мирное население Запорожской области. "Мы стоим здесь намертво, и у противника нет шансов пройти", - отметил собеседник агентства. При этом любая попытка проникновения украинских войск будет равносильна "билету в один конец", заключил он. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240607/vodokhranilische-1951204467.html

https://ria.ru/20240413/bespilotnik-1939796346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф