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"Возможна революция". Военные спорят о главном нововведении СВО - РИА Новости, 26.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 26.06.2024 (обновлено: 08:03 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/drony-1955404785.html
"Возможна революция". Военные спорят о главном нововведении СВО
"Возможна революция". Военные спорят о главном нововведении СВО - РИА Новости, 26.06.2024
"Возможна революция". Военные спорят о главном нововведении СВО
Применение дронов в украинском конфликте уже изменило представления о боевых действиях. Исчезло понятие тумана войны, да и многие идеи, еще пять лет назад... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T08:00
2024-06-26T08:03
специальная военная операция на украине
франция
сша
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Применение дронов в украинском конфликте уже изменило представления о боевых действиях. Исчезло понятие тумана войны, да и многие идеи, еще пять лет назад считавшиеся современными, утратили актуальность. Однако теперь в генштабах по всему миру пытаются понять, надолго ли новая реальность.Миллион штукПервый звоночек, по которому можно было судить, в какую сторону развивается инженерная мысль, — популярность турецких беспилотников Bayraktar. Их провозгласили "чудо-оружием", способным победить Россию, задолго до "Джавелинов" и HIMARS.Этого не случилось. Эффективность сошла на нет через пару месяцев: "Байрактары" оказались абсолютно беззубыми перед российской ПВО. Уже к весне 2023-го западные СМИ писали, что Киев лишился почти всех дронов этого типа. Но начало было положено."Байрактары" показали, что крупные дорогостоящие беспилотники — и разведывательные, и ударные — легкая добыча для эшелонированной ПВО из-за тепловых и радиолокационных сигнатур. А их высокая стоимость не допускала массового применения, чтобы перегрузить оборону. И тогда настал черед более дешевых и менее заметных изделий.Обычные коммерческие коптеры вывели на совершенно другой уровень аэроразведку. У офицеров появилась возможность наблюдать за происходящим на поле боя в режиме онлайн, а перемещения в зонах, которые раньше считались глубоким тылом, теперь выполнялись буквально на глазах у противника.Более того, в перспективе это бросает вызов и спутниковой разведке — как минимум в прифронтовых районах. Далеко не каждая страна способна запустить на орбиту разведчик. Да и полезен такой лишь при безоблачной погоде. А вот закупить партию квадрокоптеров — дело посильное не только для целого государства, но и для небольших парамилитарных группировок.В моду вошли FPV-дроны. Управление "от первого лица" позволяет поражать танки в слабо бронированные части корпуса — корму, крышу башни или моторного отделения. Это поставило крест на мобильных соединениях и вообще традиционных представлениях о маневренной войне. Причем сам оператор подвергается минимальному риску.Необходимость защищаться от подобных "птичек" породила еще одно направление в военной инженерии. Соцсети заполнены множеством видео с российскими "царь-мангалами" — танками с наваренными на них сетками, которые принимают на себя основную мощность взрыва.По соотношению "цена — эффективность" FPV значительно опередили другие виды вооружений. И беспилотники — чуть ли не единственное, где у ВСУ, по словам экспертов, как минимум нет отставания от российской армии. На Банковой в декабре прошлого года сообщали о намерении изготовить миллион БПЛА в 2024-м. Спустя два месяца заработала "коалиция дронов", в которую вошли около 20 государств — спонсоров киевского режима. Среди них: Великобритания, Нидерланды, Германия, Швеция, Прибалтийские страны.Помимо этого, в Киеве решили создать отдельный род войск — Силы беспилотных систем. Также по линии фронта кочуют отдельные группы дроноводов.Чрезмерная специализация?Американцы тут же на это отреагировали. В мае в конгресс внесли законопроект о формировании Корпуса беспилотной авиации в Вооруженных силах США. Речь о БПЛА весом до 300 килограммов. Более крупные отдадут ВВС."С учетом быстро меняющегося характера войны экспериментов в небольших оперативных группах и отдельных подразделениях уже недостаточно. Армии нужен профессиональный корпус беспилотников", — отметил подполковник Роберт Солано в статье для Breaking Defense.Однако у этого подхода есть и противники. В частности, заместитель командующего армией США Гейб Камарильо считает выделение БПЛА в отдельный род войск чересчур поспешным."Свои дроны и средства борьбы с ними должны быть у всех родов войск на разных уровнях, начиная с отделения, — пояснил он. — Формировать отдельную структуру не стоит. Нужно постоянно экспериментировать с разными элементами разных формирований, комбинировать их, чтобы понять, как это оружие эффективнее всего применять", — рассуждает он.В администрации Байдена с этим согласились. Там указали, что корпус дронов окажется чересчур узкоспециализированным и "недостаточно гибким", сообщает портал Defense Scoop.Иными словами, власти столкнулись с дилеммой: с одной стороны, удастся централизованно анализировать имеющийся опыт, а также облегчить бюрократическое бремя. С другой — операторам БПЛА будет сложнее адаптироваться под задачи других подразделений.ДроноскептикиИ далеко не все на Западе разделяют энтузиазм о "революции на поле боя"."Господство маленьких примитивных дронов, которое мы наблюдаем сейчас, — лишь кратковременный эпизод, — приводит издание Defense News мнение начальника штаба Сухопутных сил Франции Пьера Шилля. — Сегодня меч, в роли которого выступают беспилотники, сильнее щита (ПВО и РЭБ. — Прим. ред.). Но щит усовершенствуют".При этом, по его данным, сейчас на долю FPV в конфликте на Украине приходится около 80 процентов пораженных целей (два года назад было ноль). Однако рано или поздно ситуация изменится, поэтому выбор Франции в пользу маневренной армии со средней бронетехникой все еще в силе.И FPV нельзя сравнивать со снарядами, добавил Шилль. Коптеры устаревают крайне быстро: техника и рабочие частоты обновляются раз в несколько месяцев. А снаряды хранятся десятилетиями.Как бы то ни было, беспилотники радикально повлияли на представления о современной войне. Украинский конфликт стал их настоящим бенефисом. Гонка производителей и конструкторов БПЛА, видимо, во многом определит и его итоги.
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франция, сша, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Франция, США, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
"Возможна революция". Военные спорят о главном нововведении СВО

Французский генерал Шилль: FPV-дроны уничтожают 80% целей на фронте

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости, Давид Нармания. Применение дронов в украинском конфликте уже изменило представления о боевых действиях. Исчезло понятие тумана войны, да и многие идеи, еще пять лет назад считавшиеся современными, утратили актуальность. Однако теперь в генштабах по всему миру пытаются понять, надолго ли новая реальность.

Миллион штук

Первый звоночек, по которому можно было судить, в какую сторону развивается инженерная мысль, — популярность турецких беспилотников Bayraktar. Их провозгласили "чудо-оружием", способным победить Россию, задолго до "Джавелинов" и HIMARS.
Этого не случилось. Эффективность сошла на нет через пару месяцев: "Байрактары" оказались абсолютно беззубыми перед российской ПВО. Уже к весне 2023-го западные СМИ писали, что Киев лишился почти всех дронов этого типа. Но начало было положено.
"Байрактары" показали, что крупные дорогостоящие беспилотники — и разведывательные, и ударные — легкая добыча для эшелонированной ПВО из-за тепловых и радиолокационных сигнатур. А их высокая стоимость не допускала массового применения, чтобы перегрузить оборону. И тогда настал черед более дешевых и менее заметных изделий.
© Минобороны УкраиныТурецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
© Минобороны Украины
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2, полученный Украиной
Обычные коммерческие коптеры вывели на совершенно другой уровень аэроразведку. У офицеров появилась возможность наблюдать за происходящим на поле боя в режиме онлайн, а перемещения в зонах, которые раньше считались глубоким тылом, теперь выполнялись буквально на глазах у противника.
Более того, в перспективе это бросает вызов и спутниковой разведке — как минимум в прифронтовых районах. Далеко не каждая страна способна запустить на орбиту разведчик. Да и полезен такой лишь при безоблачной погоде. А вот закупить партию квадрокоптеров — дело посильное не только для целого государства, но и для небольших парамилитарных группировок.
В моду вошли FPV-дроны. Управление "от первого лица" позволяет поражать танки в слабо бронированные части корпуса — корму, крышу башни или моторного отделения. Это поставило крест на мобильных соединениях и вообще традиционных представлениях о маневренной войне. Причем сам оператор подвергается минимальному риску.
Необходимость защищаться от подобных "птичек" породила еще одно направление в военной инженерии. Соцсети заполнены множеством видео с российскими "царь-мангалами" — танками с наваренными на них сетками, которые принимают на себя основную мощность взрыва.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости
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Боевая работа САУ "Акация" в зоне СВО
По соотношению "цена — эффективность" FPV значительно опередили другие виды вооружений. И беспилотники — чуть ли не единственное, где у ВСУ, по словам экспертов, как минимум нет отставания от российской армии. На Банковой в декабре прошлого года сообщали о намерении изготовить миллион БПЛА в 2024-м. Спустя два месяца заработала "коалиция дронов", в которую вошли около 20 государств — спонсоров киевского режима. Среди них: Великобритания, Нидерланды, Германия, Швеция, Прибалтийские страны.
Помимо этого, в Киеве решили создать отдельный род войск — Силы беспилотных систем. Также по линии фронта кочуют отдельные группы дроноводов.

Чрезмерная специализация?

Американцы тут же на это отреагировали. В мае в конгресс внесли законопроект о формировании Корпуса беспилотной авиации в Вооруженных силах США. Речь о БПЛА весом до 300 килограммов. Более крупные отдадут ВВС.
"С учетом быстро меняющегося характера войны экспериментов в небольших оперативных группах и отдельных подразделениях уже недостаточно. Армии нужен профессиональный корпус беспилотников", — отметил подполковник Роберт Солано в статье для Breaking Defense.
© Фото : U.S. Army / Spc. Christian SimmonsАмериканский военный запускает беспилотный летательный аппарат в Сирии
Американский военный запускает беспилотный летательный аппарат в Сирии - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Christian Simmons
Американский военный запускает беспилотный летательный аппарат в Сирии
Однако у этого подхода есть и противники. В частности, заместитель командующего армией США Гейб Камарильо считает выделение БПЛА в отдельный род войск чересчур поспешным.
"Свои дроны и средства борьбы с ними должны быть у всех родов войск на разных уровнях, начиная с отделения, — пояснил он. — Формировать отдельную структуру не стоит. Нужно постоянно экспериментировать с разными элементами разных формирований, комбинировать их, чтобы понять, как это оружие эффективнее всего применять", — рассуждает он.
В администрации Байдена с этим согласились. Там указали, что корпус дронов окажется чересчур узкоспециализированным и "недостаточно гибким", сообщает портал Defense Scoop.
Иными словами, власти столкнулись с дилеммой: с одной стороны, удастся централизованно анализировать имеющийся опыт, а также облегчить бюрократическое бремя. С другой — операторам БПЛА будет сложнее адаптироваться под задачи других подразделений.

Дроноскептики

И далеко не все на Западе разделяют энтузиазм о "революции на поле боя".
"Господство маленьких примитивных дронов, которое мы наблюдаем сейчас, — лишь кратковременный эпизод, — приводит издание Defense News мнение начальника штаба Сухопутных сил Франции Пьера Шилля. — Сегодня меч, в роли которого выступают беспилотники, сильнее щита (ПВО и РЭБ. — Прим. ред.). Но щит усовершенствуют".
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкИспытания боевых дронов военнослужащим в Тамбовской области
Испытания боевых дронов военослужащими в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Испытания боевых дронов военнослужащим в Тамбовской области
При этом, по его данным, сейчас на долю FPV в конфликте на Украине приходится около 80 процентов пораженных целей (два года назад было ноль). Однако рано или поздно ситуация изменится, поэтому выбор Франции в пользу маневренной армии со средней бронетехникой все еще в силе.
И FPV нельзя сравнивать со снарядами, добавил Шилль. Коптеры устаревают крайне быстро: техника и рабочие частоты обновляются раз в несколько месяцев. А снаряды хранятся десятилетиями.
Как бы то ни было, беспилотники радикально повлияли на представления о современной войне. Украинский конфликт стал их настоящим бенефисом. Гонка производителей и конструкторов БПЛА, видимо, во многом определит и его итоги.
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