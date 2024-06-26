https://ria.ru/20240626/dollar-1955487019.html

В США заявили о начавшейся дедолларизации мировой экономики

В США заявили о начавшейся дедолларизации мировой экономики - РИА Новости, 26.06.2024

В США заявили о начавшейся дедолларизации мировой экономики

Политика американских властей запустила процесс дедолларизации мировой экономики, заявила РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T07:39

2024-06-26T07:39

2024-06-26T12:15

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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Политика американских властей запустила процесс дедолларизации мировой экономики, заявила РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр. "Я думаю, что это уже происходит. Это происходит. Так могло бы и не быть, но из-за нашей политики, я думаю, у людей просто нет выбора", — сказала она. По мнению Сэйр, целесообразным мог бы быть переход к корзине валют и фиксированных курсов. "Нам нужно закрыть лазейку, которой пользуются люди для валютных спекуляций с разрушительными последствиями для национальных экономик", — заключила она.Около года назад широко обсуждалось исследование, авторы которого утверждали, что дедолларизация мировой экономики идет в десять раз быстрее, чем в предыдущие два десятилетия. По их оценкам, доля доллара в мировых расчетах с 2001 по 2020 год сократилась с 73 до 55 процентов, а с началом введения антироссийских санкций упала до 47 процентов. При этом министр финансов США Джанет Йеллен признала, что санкции, привязанные к роли доллара, могут со временем подорвать гегемонию американской валюты, поэтому должны применяться дозированно и совместно с союзниками. Однако, уверена она, у доллара конкурентов на мировой арене пока что все равно нет.

https://ria.ru/20240626/ssha-1955484145.html

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экономика, сша, нью-йорк, в мире, доллар