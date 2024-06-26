https://ria.ru/20240626/deti-1955486864.html

Раненая жительница Севастополя рассказала, как спасла детей из-под обстрела

Раненая жительница Севастополя рассказала, как спасла детей из-под обстрела - РИА Новости, 26.06.2024

Раненая жительница Севастополя рассказала, как спасла детей из-под обстрела

Жительница Севастополя Владлена, получившая ранение ноги во время ракетной атаки ВСУ на севастопольские пляжи, рассказала РИА Новости, как смогла вывезти детей... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T07:37

2024-06-26T07:37

2024-06-26T10:16

специальная военная операция на украине

севастополь

республика крым

обстрел севастополя ракетами atacms

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 июн — РИА Новости. Жительница Севастополя Владлена, получившая ранение ноги во время ракетной атаки ВСУ на севастопольские пляжи, рассказала РИА Новости, как смогла вывезти детей в безопасное место. Девушка пока не полностью отошла от шока, но события 23 июня помнит хорошо. "Первое, что мы услышали, это взрыв над головой… Мой крестник Ваня выбежал из воды и побежал под навес… Как только я захожу под навес, начинают падать шарики. Я стояла и не могла себе позволить лечь. Потому что заводили детей. И последний шарик упал недалеко от бара, где мы прятались. У меня заложило уши, а в ноге осколок. Потом это закончилось. Рядом со мной были еще дети. Их мать или ранило, или убило", — рассказала Владлена. По ее словам, активное участие в организации эвакуации, укрытия и помощи отдыхающим приняли бармен и официант кафе на пляже, а также спасатели. Кроме того, через некоторое время люди начали приходить в себя и помогать друг другу. "Дети говорят — возьмите нас с собой. Мы без родителей. Я им говорю, у меня машина забита — пошли на руки, на колени. Куда-нибудь сядем. И мы уехали оттуда. Только потом осознание пришло, что с нами случилось", — добавила Владлена. Украинские войска в 12:15 мск 23 июня нанесли по Севастополю удар пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями. Российская ПВО перехватила четыре снаряда. Осколочная боевая часть пятой ракеты взорвалась в воздухе в районе пляжей Учкуевка и Любимовка, это привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей.По последним данным, погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей. Ранения и травмы получили 153 человека, 79 потребовалась госптитализация, в том числе 27 детям.

https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955398413.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955293085.html

севастополь

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Раненая жительница Севастополя о первых минутах после атаки ВСУ "У меня заложило уши, а в ноге осколок. Дети говорят – возьмите нас с собой, мы без родителей" Раненная при ударе ВСУ по пляжу жительница Севастополя рассказала РИА Новости о первых минутах после украинской атаки и как вывозила детей в безопасное место. 2024-06-26T07:37 true PT3M09S

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севастополь, республика крым, обстрел севастополя ракетами atacms, происшествия