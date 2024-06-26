https://ria.ru/20240626/debaty-1955474940.html

Байдену на дебатах нужно хотя бы говорить предложениями, заявили эксперты

Байдену на дебатах нужно хотя бы говорить предложениями, заявили эксперты - РИА Новости, 26.06.2024

Байдену на дебатах нужно хотя бы говорить предложениями, заявили эксперты

Президент США Джо Байден победит на первых дебатах в рамках выборной кампании своего предшественника Дональда Трампа, если будет формулировать полные... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T03:23

2024-06-26T03:23

2024-06-26T03:27

в мире

джо байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден победит на первых дебатах в рамках выборной кампании своего предшественника Дональда Трампа, если будет формулировать полные предложения и не упадет, считают американские эксперты. "Я думаю, самым интересным будет увидеть и услышать, способен ли умственно Джо Байден участвовать в дебатах. Для Байдена важно будет говорить законченными предложениями и полноценно формулировать. Трампу будет необходимо придерживаться фактов", - заявил РИА Новости издатель Trends Journal Геральд Селенте. По его словам, "экономика является приоритетом номер один для общественности, иммиграция - номером два". Ситуация вокруг Украины может стать предметом обсуждения, тогда Байден обвинит Трампа в том, что он марионетка президента РФ Владимира Путина, считает эксперт. По поводу ближневосточного конфликта: оба занимают произраильскую позицию и будут спорить, кто делает больше для поддержки, добавил он. В целом, по мнению эксперта, американцы в летний период не испытывают особого интереса ни ко внутренней политике, ни ко внешней, он просыпается только к середине сентября. Как считает почетный профессор политической науки университета Калифорнии Бо Гросскап, Трамп в ходе дебатов попытается доказать, что Байден стар, а тот - доказать обратное. Трамп попытается избежать увязок с обвинительным вердиктом против него, банкротствами и штурмом Капитолия, Байден будет уклоняться от ближневосточной темы и своей поддержки Украины, убежден он. "Трамп будет напыщенным, лживым и грубым спорщиком. Байден - уравновешенным, политически ориентированным и пытающимся контролировать или игнорировать атакующий подход Трампа",- сказал Гросскап РИА Новости. По мнению эксперта, первые дебаты не будут иметь особого значения для результата выборов, "если только Байден полностью не развалится". Историк экономики и бизнес-аналитик Мартин Хатчинсон заявил РИА Новости, что Байдену для победы на дебатах нужно сохранить контроль над собой. "Я думаю, если Байден не потеряет контроль полностью, он победит. Трамп в таких дебатах не очень хорош, враждебен и не слишком весел, как следовало бы", - сказал он. Большого влияния на результат выборов дебаты иметь не будут, согласен Хатчинсон. Если Трамп не будет злиться, он наберет очков Политический комментатор Чарльз Ортел заявил РИА Новости, что Трамп будет игнорировать Байдена и попробует донести свою повестку до уязвимых сообществ, которые поддерживали Байдена ранее, но отвернулись от него - афроамериканцы, латиноамериканцы, пожилые, молодежь. "Кураторы Байдена будут молиться, чтобы Байден не выдавал винегрета из слов и не падал", - добавил он. "Трампу не следует впадать в гнев, а нужно источать уверенность, надежду и использовать качественный юмор. Байдену нужно избегать ошибок. Американцы хотят доброго лидера, а не тирана", - отметил он. Если Трамп выступит достойно, а демократы продолжат глупо держаться за команду "Байдена-Харрис", мы увидим уверенный сдвиг в пользу Трампа, считает эксперт. Профессор афроамериканской истории университета Хьюстона Геральд Хорн сказал РИА Новости, что в ходе дебатов "Байден должен убедить зрителей, что он не допустит третьей мировой, а Трамп - гражданской войны". Независимый политический комментатор Сэм Хуссейни убежден, что в ходе дебатов кандидаты не станут много говорить об Израиле: поддержка этой страны не популярна у избирателей, но Байден может несколько покритиковать премьер-министра Биньямина Нетаньяху. "Атаки будут личными и по тем вопросам, с помощью которых они могут манипулировать избирателями", - сказал он. Первые дебаты Трампа и Байдена пройдут 27 июня.

https://ria.ru/20240625/opponent-1955212870.html

https://ria.ru/20240625/tramp-1955284917.html

https://ria.ru/20240624/proverka-1955195697.html

https://ria.ru/20240625/gambit-1955212340.html

https://ria.ru/20240624/tramp-1955168491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, джо байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена