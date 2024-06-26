https://ria.ru/20240626/dagestan-1955685558.html

Члены СБ ООН решительным образом осудили "гнусный" теракт в Дагестане

Члены СБ ООН решительным образом осудили "гнусный" теракт в Дагестане - РИА Новости, 26.06.2024

Члены СБ ООН решительным образом осудили "гнусный" теракт в Дагестане

Члены Совета Безопасности ООН решительно осудили "гнусный и трусливый" теракт в Дагестане, говорится в заявлении. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T19:19

2024-06-26T19:19

2024-06-26T19:19

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совет безопасности оон

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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ООН, 26 июн - РИА Новости. Члены Совета Безопасности ООН решительно осудили "гнусный и трусливый" теракт в Дагестане, говорится в заявлении."Члены Совета Безопасности самым решительным образом осудили гнусную и трусливую террористическую атаку в Дагестане 23 июня", - сказано в документе.Подчеркивается, что в Совбезе выразили глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям всех погибших, в том числе сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также правительству и народу России. В ООН пожелали скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240625/politseyskiy-1955198284.html

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в мире, россия, дербент, махачкала, оон, совет безопасности оон, вооруженные нападения в дербенте и махачкале