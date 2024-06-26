https://ria.ru/20240626/dagestan-1955613077.html
Главу района в Дагестане, уволенного после терактов, арестовали за брань
Главу района в Дагестане, уволенного после терактов, арестовали за брань - РИА Новости, 26.06.2024
Главу района в Дагестане, уволенного после терактов, арестовали за брань
Уволенный после контртеррористической операции глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров получил арест за нецензурную брань в присутствии людей,... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T15:29
2024-06-26T15:29
2024-06-26T15:49
происшествия
махачкала
сергокалинский район
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Уволенный после контртеррористической операции глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров получил арест за нецензурную брань в присутствии людей, следует из постановления Ленинского районного суда Махачкалы. Накануне Омаров был арестован на 10 суток по статье о мелком хулиганстве. "24.06.2024 в 22 часов 45 минут, находясь в общественном месте по адресу: г. Махачкала, ул. Пушкина, возле дома №3, Омаров М.А., выйдя из автотранспортного средства у проезжей части дороги, выражался нецензурной бранью в присутствии мимо проходящих граждан, тем самым нарушал общественный порядок... Признать Омарова Магомеда Амировича… виновным в совершении административного правонарушения... и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 (десять) суток", – говорится в постановлении.Омаров признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Отмечается, что в судебном заседании он свою вину не признал.На фоне сообщений об участии родственников Омарова в воскресных терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за дискредитирующие "Единую Россию" действия. В понедельник глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман.
https://ria.ru/20240625/nikab-1955263262.html
https://ria.ru/20240626/derbent-1955476355.html
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происшествия, махачкала, сергокалинский район, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Махачкала, Сергокалинский район, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Главу района в Дагестане, уволенного после терактов, арестовали за брань
Главу района, уволенного после терактов, арестовали за нецензурную брань
МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Уволенный после контртеррористической операции глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров получил арест за нецензурную брань в присутствии людей, следует из постановления Ленинского районного суда Махачкалы.
Накануне Омаров был арестован на 10 суток по статье о мелком хулиганстве.
"24.06.2024 в 22 часов 45 минут, находясь в общественном месте по адресу: г. Махачкала, ул. Пушкина, возле дома №3, Омаров М.А., выйдя из автотранспортного средства у проезжей части дороги, выражался нецензурной бранью в присутствии мимо проходящих граждан, тем самым нарушал общественный порядок... Признать Омарова Магомеда Амировича… виновным в совершении административного правонарушения... и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 (десять) суток", – говорится в постановлении.
Омаров признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Отмечается, что в судебном заседании он свою вину не признал.
На фоне сообщений об участии родственников Омарова в воскресных терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за дискредитирующие "Единую Россию" действия. В понедельник глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман.