https://ria.ru/20240626/dagestan-1955613077.html

Главу района в Дагестане, уволенного после терактов, арестовали за брань

Главу района в Дагестане, уволенного после терактов, арестовали за брань - РИА Новости, 26.06.2024

Главу района в Дагестане, уволенного после терактов, арестовали за брань

Уволенный после контртеррористической операции глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров получил арест за нецензурную брань в присутствии людей,... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T15:29

2024-06-26T15:29

2024-06-26T15:49

происшествия

махачкала

сергокалинский район

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Уволенный после контртеррористической операции глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров получил арест за нецензурную брань в присутствии людей, следует из постановления Ленинского районного суда Махачкалы. Накануне Омаров был арестован на 10 суток по статье о мелком хулиганстве. "24.06.2024 в 22 часов 45 минут, находясь в общественном месте по адресу: г. Махачкала, ул. Пушкина, возле дома №3, Омаров М.А., выйдя из автотранспортного средства у проезжей части дороги, выражался нецензурной бранью в присутствии мимо проходящих граждан, тем самым нарушал общественный порядок... Признать Омарова Магомеда Амировича… виновным в совершении административного правонарушения... и назначить ему наказание в виде административного ареста сроком на 10 (десять) суток", – говорится в постановлении.Омаров признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Отмечается, что в судебном заседании он свою вину не признал.На фоне сообщений об участии родственников Омарова в воскресных терактах в Дагестане президиум регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить его из партии за дискредитирующие "Единую Россию" действия. В понедельник глава региона Сергей Меликов сообщил, что Омаров освобожден от должности.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.По данным источника РИА Новости в силовых структурах, один из ликвидированных бандитов - 31-летний сын Омарова Осман.

https://ria.ru/20240625/nikab-1955263262.html

https://ria.ru/20240626/derbent-1955476355.html

https://ria.ru/20240624/dagestan-1955122231.html

махачкала

сергокалинский район

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происшествия, махачкала, сергокалинский район, вооруженные нападения в дербенте и махачкале