https://ria.ru/20240626/dagestan-1955590148.html
Убитого террористами протоиерея Николая Котельникова похоронили в Дербенте
Убитого террористами протоиерея Николая Котельникова похоронили в Дербенте - РИА Новости, 26.06.2024
Убитого террористами протоиерея Николая Котельникова похоронили в Дербенте
Убитого террористами протоиерея Николая Котельникова похоронили в Дербенте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:41
2024-06-26T14:41
2024-06-26T14:47
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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ДЕРБЕНТ, 26 июн - РИА Новости. Убитого террористами протоиерея Николая Котельникова похоронили в Дербенте, передает корреспондент РИА Новости. Священника предали земле на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы, в которой он прослужил около 45 лет. Проводить отца Николая в последний путь прошли сотни представителей разных конфессий со всей республики. Ранее зять Котельникова отец Михаил рассказал РИА Новости, что террористы во время воскресной атаки на церковь сначала выстрелили в протоиерея, а затем пырнули его ножом. При этом, по его словам, священник ранее не получал угроз в свой адрес.
https://ria.ru/20240625/derbent-1955215954.html
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вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Убитого террористами протоиерея Николая Котельникова похоронили в Дербенте
Убитого боевиками протоиерея Николая Котельникова похоронили в Дербенте
ДЕРБЕНТ, 26 июн - РИА Новости. Убитого террористами протоиерея Николая Котельникова похоронили в Дербенте, передает корреспондент РИА Новости.
Священника предали земле на территории церкви Покрова Пресвятой Богородицы, в которой он прослужил около 45 лет.
Проводить отца Николая в последний путь прошли сотни представителей разных конфессий со всей республики.
Ранее зять Котельникова отец Михаил рассказал РИА Новости, что террористы во время воскресной атаки на церковь сначала выстрелили в протоиерея, а затем пырнули его ножом. При этом, по его словам, священник ранее не получал угроз в свой адрес.