https://ria.ru/20240626/dagestan-1955561483.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при терактах в Дагестане
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при терактах в Дагестане - РИА Новости, 26.06.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при терактах в Дагестане
Девятнадцать пострадавших при терактах в Дербенте и Махачкале остаются в стационарах, 6 из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:00
2024-06-26T13:00
2024-06-26T13:00
происшествия
здоровье - общество
дербент
махачкала
россия
алексей кузнецов
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Девятнадцать пострадавших при терактах в Дербенте и Махачкале остаются в стационарах, 6 из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Девятнадцать пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать лечение в стационарах, 6 из них остаются в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, здоровье - общество, дербент, махачкала, россия, алексей кузнецов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Происшествия, Здоровье - Общество, Дербент, Махачкала, Россия, Алексей Кузнецов, Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при терактах в Дагестане
Кузнецов: 19 пострадавших при терактах в Дагестане остаются в стационарах
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Девятнадцать пострадавших при терактах в Дербенте и Махачкале остаются в стационарах, 6 из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Девятнадцать пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать лечение в стационарах, 6 из них остаются в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.