https://ria.ru/20240626/dagestan-1955561483.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при терактах в Дагестане

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при терактах в Дагестане - РИА Новости, 26.06.2024

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при терактах в Дагестане

Девятнадцать пострадавших при терактах в Дербенте и Махачкале остаются в стационарах, 6 из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:00

2024-06-26T13:00

2024-06-26T13:00

происшествия

здоровье - общество

дербент

махачкала

россия

алексей кузнецов

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Девятнадцать пострадавших при терактах в Дербенте и Махачкале остаются в стационарах, 6 из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Девятнадцать пострадавших в Дербенте и Махачкале продолжают получать лечение в стационарах, 6 из них остаются в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам. В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.

https://ria.ru/20240624/voyna-1954953464.html

дербент

махачкала

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, дербент, махачкала, россия, алексей кузнецов, вооруженные нападения в дербенте и махачкале