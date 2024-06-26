Рейтинг@Mail.ru
Убитого в Дагестане священника должны наградить орденом Александра Невского - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 26.06.2024 (обновлено: 11:47 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/dagestan-1955532665.html
Убитого в Дагестане священника должны наградить орденом Александра Невского
Убитого в Дагестане священника должны наградить орденом Александра Невского - РИА Новости, 26.06.2024
Убитого в Дагестане священника должны наградить орденом Александра Невского
Протоиерей Николай Котельников, убитый террористами в Дагестане, должен быть награжден орденом Александра Невского посмертно, заявил патриарх Московский и всея... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:39
2024-06-26T11:47
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955011713_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_581ac4812e8f3e52782363ca57d40448.jpg
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Протоиерей Николай Котельников, убитый террористами в Дагестане, должен быть награжден орденом Александра Невского посмертно, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя перед началом заседания высшего церковного совета."За вот это страдание, которое претерпел почивший отец Николай, считаю необходимым наградить его орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени посмертно", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят в его пресс-службе.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Котельникова орденом Мужества "за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов".
https://ria.ru/20240626/derbent-1955476355.html
https://ria.ru/20240625/derbent-1955215954.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955011713_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_00f802c069c7aca97a8aa18b5b4177eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные нападения в дербенте и махачкале
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
Убитого в Дагестане священника должны наградить орденом Александра Невского

Патриарх Кирилл призвал наградить протоиерея Николая Котельникова посмертно

© Фото : Официальный сайт городского округа "город Дербент"Протоиерей Николай Котельников
Протоиерей Николай Котельников - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© Фото : Официальный сайт городского округа "город Дербент"
Протоиерей Николай Котельников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Протоиерей Николай Котельников, убитый террористами в Дагестане, должен быть награжден орденом Александра Невского посмертно, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя перед началом заседания высшего церковного совета.
«
"За вот это страдание, которое претерпел почивший отец Николай, считаю необходимым наградить его орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени посмертно", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят в его пресс-службе.
Гаджимурад Кагиров - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Предполагаемый террорист из Дербента оставил родственникам долги по кредиту
03:48
В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
«
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Котельникова орденом Мужества "за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов".
Протоиерей Николай Котельников - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
СМИ: террористы заранее готовили убийство священника в Дербенте
Вчера, 06:08
 
Вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала