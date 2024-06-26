https://ria.ru/20240626/dagestan-1955532665.html

Убитого в Дагестане священника должны наградить орденом Александра Невского

Убитого в Дагестане священника должны наградить орденом Александра Невского - РИА Новости, 26.06.2024

Убитого в Дагестане священника должны наградить орденом Александра Невского

Протоиерей Николай Котельников, убитый террористами в Дагестане, должен быть награжден орденом Александра Невского посмертно, заявил патриарх Московский и всея... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T11:39

2024-06-26T11:39

2024-06-26T11:47

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Протоиерей Николай Котельников, убитый террористами в Дагестане, должен быть награжден орденом Александра Невского посмертно, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя перед началом заседания высшего церковного совета."За вот это страдание, которое претерпел почивший отец Николай, считаю необходимым наградить его орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени посмертно", - сказал патриарх Кирилл, слова которого приводят в его пресс-службе.В Дербенте и Махачкале 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, в результате атаки погиб 21 человек, еще более 40 пострадали. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.Президент России Владимир Путин посмертно наградил Котельникова орденом Мужества "за мужество и самоотверженность, проявленные ценой собственной жизни при спасении граждан от нападения террористов".

https://ria.ru/20240626/derbent-1955476355.html

https://ria.ru/20240625/derbent-1955215954.html

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вооруженные нападения в дербенте и махачкале