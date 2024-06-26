https://ria.ru/20240626/chernyshenko-1955641888.html

Чернышенко рассказал о наращивании "Росатомом" научного потенциала

Чернышенко рассказал о наращивании "Росатомом" научного потенциала - РИА Новости, 26.06.2024

Чернышенко рассказал о наращивании "Росатомом" научного потенциала

"Росатом" и дальше будет наращивать свой научный потенциал для обеспечения развития России, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:54

2024-06-26T16:54

2024-06-26T16:54

наука

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ОБНИНСК (Калужская обл.), 26 июн - РИА Новости. "Росатом" и дальше будет наращивать свой научный потенциал для обеспечения развития России, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Ранее в июне президент России Владимир Путин своим указом утвердил перечень приоритетных направлений научно-технологического развития РФ и важнейших наукоемких технологий. В это число входит блок по развитию атомных технологий, напомнил Чернышенко, выступая на пленарном заседании II международного молодежного ядерного форума "Обнинск new 2024". "Алексей Евгеньевич, уверен, что под вашим руководством наращивание научного потенциала " Росатома" и дальше будет увеличиваться", - сказал Чернышенко, обращаясь с генеральному директору атомной госкорпорации Алексею Лихачеву.

https://ria.ru/20240624/rosatom-1954938727.html

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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"