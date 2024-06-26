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Чернышенко рассказал о наращивании "Росатомом" научного потенциала - РИА Новости, 26.06.2024
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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
16:54 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/chernyshenko-1955641888.html
Чернышенко рассказал о наращивании "Росатомом" научного потенциала
Чернышенко рассказал о наращивании "Росатомом" научного потенциала - РИА Новости, 26.06.2024
Чернышенко рассказал о наращивании "Росатомом" научного потенциала
"Росатом" и дальше будет наращивать свой научный потенциал для обеспечения развития России, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:54
2024-06-26T16:54
наука
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ОБНИНСК (Калужская обл.), 26 июн - РИА Новости. "Росатом" и дальше будет наращивать свой научный потенциал для обеспечения развития России, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Ранее в июне президент России Владимир Путин своим указом утвердил перечень приоритетных направлений научно-технологического развития РФ и важнейших наукоемких технологий. В это число входит блок по развитию атомных технологий, напомнил Чернышенко, выступая на пленарном заседании II международного молодежного ядерного форума "Обнинск new 2024". "Алексей Евгеньевич, уверен, что под вашим руководством наращивание научного потенциала " Росатома" и дальше будет увеличиваться", - сказал Чернышенко, обращаясь с генеральному директору атомной госкорпорации Алексею Лихачеву.
https://ria.ru/20240624/rosatom-1954938727.html
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россия, дмитрий чернышенко, владимир путин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Наука, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Чернышенко рассказал о наращивании "Росатомом" научного потенциала

Чернышенко: "Росатом" будет наращивать свой научный потенциал для развития РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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ОБНИНСК (Калужская обл.), 26 июн - РИА Новости. "Росатом" и дальше будет наращивать свой научный потенциал для обеспечения развития России, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Ранее в июне президент России Владимир Путин своим указом утвердил перечень приоритетных направлений научно-технологического развития РФ и важнейших наукоемких технологий. В это число входит блок по развитию атомных технологий, напомнил Чернышенко, выступая на пленарном заседании II международного молодежного ядерного форума "Обнинск new 2024".
"Алексей Евгеньевич, уверен, что под вашим руководством наращивание научного потенциала " Росатома" и дальше будет увеличиваться", - сказал Чернышенко, обращаясь с генеральному директору атомной госкорпорации Алексею Лихачеву.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
"Росатом" предложил Вьетнаму варианты сотрудничества в ядерной энергетике
24 июня, 01:09
 
НаукаРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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