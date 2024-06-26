https://ria.ru/20240626/chelyabinsk-1955656163.html

В Челябинске допросили девушку, которая 14 лет провела в плену

В Челябинске допросили девушку, которая 14 лет провела в плену - РИА Новости, 26.06.2024

В Челябинске допросили девушку, которая 14 лет провела в плену

В Челябинске допросили девушку, которую местный житель удерживал в плену в течение 14 лет, сообщили РИА Новости в пресс-центре региональной прокуратуры. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T17:31

2024-06-26T17:31

2024-06-26T19:09

происшествия

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн — РИА Новости. В Челябинске допросили девушку, которую местный житель удерживал в плену в течение 14 лет, сообщили РИА Новости в пресс-центре региональной прокуратуры. "Сегодня в судебном заседании суд допросил потерпевшую. Судебное заседание отложили до 29 июля", — сказала собеседница агентства. По данным Следственного комитета и прокуратуры, осенью 2009 года Владимир Ческидов познакомился с девушкой в районе автовокзала в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез ее в частный дом, откуда не выпускал следующие 14 лет. Освободиться ей удалось лишь 30 июля 2023-го, после того как из-за обострения психического заболевания мужчину положили в больницу. Центральный райсуд города заключил похитителя в СИЗО, позднее его поместили в стационар. По данным источника агентства в силовых органах, девушка попала в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. Мать Ческидова, по ее же словам, считала, что пострадавшая добровольно проживала с ее сыном.Кроме того, СК установил причастность мужчины к убийству другой местной жительницы в 2011-м. Как рассказывал источник РИА Новости, женщину по имени Оксана он представил похищенной как супругу. На время отсутствия дома Ческидов запирал "жену" в надворной постройке, а вторую девушку оставлял связанной в комнате. В том же году после ссоры он убил Оксану, тело расчленил, а останки закопал в погребе.

https://ria.ru/20240527/lechenie-1948560647.html

https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html

челябинск

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происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)