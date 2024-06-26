https://ria.ru/20240626/chelyabinsk-1955656163.html
В Челябинске допросили девушку, которая 14 лет провела в плену
В Челябинске допросили девушку, которая 14 лет провела в плену - РИА Новости, 26.06.2024
В Челябинске допросили девушку, которая 14 лет провела в плену
В Челябинске допросили девушку, которую местный житель удерживал в плену в течение 14 лет, сообщили РИА Новости в пресс-центре региональной прокуратуры. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T17:31
2024-06-26T17:31
2024-06-26T19:09
происшествия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887345162_0:0:1801:1014_1920x0_80_0_0_2fb122d3ab6a52bbf7e4ce4b43a515fa.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн — РИА Новости. В Челябинске допросили девушку, которую местный житель удерживал в плену в течение 14 лет, сообщили РИА Новости в пресс-центре региональной прокуратуры. "Сегодня в судебном заседании суд допросил потерпевшую. Судебное заседание отложили до 29 июля", — сказала собеседница агентства. По данным Следственного комитета и прокуратуры, осенью 2009 года Владимир Ческидов познакомился с девушкой в районе автовокзала в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез ее в частный дом, откуда не выпускал следующие 14 лет. Освободиться ей удалось лишь 30 июля 2023-го, после того как из-за обострения психического заболевания мужчину положили в больницу. Центральный райсуд города заключил похитителя в СИЗО, позднее его поместили в стационар. По данным источника агентства в силовых органах, девушка попала в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. Мать Ческидова, по ее же словам, считала, что пострадавшая добровольно проживала с ее сыном.Кроме того, СК установил причастность мужчины к убийству другой местной жительницы в 2011-м. Как рассказывал источник РИА Новости, женщину по имени Оксана он представил похищенной как супругу. На время отсутствия дома Ческидов запирал "жену" в надворной постройке, а вторую девушку оставлял связанной в комнате. В том же году после ссоры он убил Оксану, тело расчленил, а останки закопал в погребе.
https://ria.ru/20240527/lechenie-1948560647.html
https://ria.ru/20240508/rabstvo-1944706012.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887345162_0:0:1357:1018_1920x0_80_0_0_6f89e1bd049e57649b72e31f3822587b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске допросили девушку, которая 14 лет провела в плену
В Челябинске допросили девушку, которую местный житель удерживал в плену 14 лет
ЧЕЛЯБИНСК, 26 июн — РИА Новости. В Челябинске допросили девушку, которую местный житель удерживал в плену в течение 14 лет, сообщили РИА Новости в пресс-центре региональной прокуратуры.
"Сегодня в судебном заседании суд допросил потерпевшую. Судебное заседание отложили до 29 июля", — сказала собеседница агентства.
По данным Следственного комитета и прокуратуры, осенью 2009 года Владимир Ческидов познакомился с девушкой в районе автовокзала в Челябинске и под предлогом распития спиртного привез ее в частный дом, откуда не выпускал следующие 14 лет. Освободиться ей удалось лишь 30 июля 2023-го, после того как из-за обострения психического заболевания мужчину положили в больницу. Центральный райсуд города заключил похитителя в СИЗО, позднее его поместили в стационар.
По данным источника агентства в силовых органах, девушка попала в плен в 19-летнем возрасте, а выбраться на свободу ей удалось только в 33 года. Мать Ческидова, по ее же словам, считала, что пострадавшая добровольно проживала с ее сыном.
Кроме того, СК
установил причастность мужчины к убийству другой местной жительницы в 2011-м. Как рассказывал источник РИА Новости, женщину по имени Оксана он представил похищенной как супругу. На время отсутствия дома Ческидов запирал "жену" в надворной постройке, а вторую девушку оставлял связанной в комнате. В том же году после ссоры он убил Оксану, тело расчленил, а останки закопал в погребе.