https://ria.ru/20240626/briks-1955637852.html

БРИКС может стать мостом между западным и незападным миром, считает РАН

БРИКС может стать мостом между западным и незападным миром, считает РАН - РИА Новости, 26.06.2024

БРИКС может стать мостом между западным и незападным миром, считает РАН

БРИКС в нынешних условиях неопределенности и напряжения может стать мостом и переговорной площадкой между западным и незападным миром, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T16:47

2024-06-26T16:47

2024-06-26T16:47

в мире

брикс

российская академия наук

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. БРИКС в нынешних условиях неопределенности и напряжения может стать мостом и переговорной площадкой между западным и незападным миром, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. "БРИКС может стать мостом и переговорной площадкой между Западом и незападным миром, где страны могли бы обсуждать существующие проблемы", - сказал он в кулуарах международного форума "Примаковские чтения". Альянс, таким образом, стал бы важной площадкой для налаживания диалога, считает Розенталь. "В нынешних условиях напряжения, неопределенности и конфронтации западные и незападные страны могли бы в рамках БРИКС вырабатывать какие-то совместные решения тех или иных противоречий, находить пути взаимодействия", - подчеркнул собеседник агентства. БРИКС мог бы способствовать определенным компромиссам, выработке взвешенных подходов для стабильного сосуществования западных и незападных обществ, заключил Розенталь.

https://ria.ru/20240625/lavrov-1955457537.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, брикс, российская академия наук