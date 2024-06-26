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БРИКС может стать мостом между западным и незападным миром, считает РАН - РИА Новости, 26.06.2024
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16:47 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/briks-1955637852.html
БРИКС может стать мостом между западным и незападным миром, считает РАН
БРИКС может стать мостом между западным и незападным миром, считает РАН - РИА Новости, 26.06.2024
БРИКС может стать мостом между западным и незападным миром, считает РАН
БРИКС в нынешних условиях неопределенности и напряжения может стать мостом и переговорной площадкой между западным и незападным миром, заявил РИА Новости... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T16:47
2024-06-26T16:47
в мире
брикс
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. БРИКС в нынешних условиях неопределенности и напряжения может стать мостом и переговорной площадкой между западным и незападным миром, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. "БРИКС может стать мостом и переговорной площадкой между Западом и незападным миром, где страны могли бы обсуждать существующие проблемы", - сказал он в кулуарах международного форума "Примаковские чтения". Альянс, таким образом, стал бы важной площадкой для налаживания диалога, считает Розенталь. "В нынешних условиях напряжения, неопределенности и конфронтации западные и незападные страны могли бы в рамках БРИКС вырабатывать какие-то совместные решения тех или иных противоречий, находить пути взаимодействия", - подчеркнул собеседник агентства. БРИКС мог бы способствовать определенным компромиссам, выработке взвешенных подходов для стабильного сосуществования западных и незападных обществ, заключил Розенталь.
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в мире, брикс, российская академия наук
В мире, БРИКС, Российская академия наук
БРИКС может стать мостом между западным и незападным миром, считает РАН

Институт Латинской Америки: БРИКС может стать переговорной площадкой для миров

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС в Йоханнесбурге
Логотип БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. БРИКС в нынешних условиях неопределенности и напряжения может стать мостом и переговорной площадкой между западным и незападным миром, заявил РИА Новости директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.
"БРИКС может стать мостом и переговорной площадкой между Западом и незападным миром, где страны могли бы обсуждать существующие проблемы", - сказал он в кулуарах международного форума "Примаковские чтения".
Альянс, таким образом, стал бы важной площадкой для налаживания диалога, считает Розенталь. "В нынешних условиях напряжения, неопределенности и конфронтации западные и незападные страны могли бы в рамках БРИКС вырабатывать какие-то совместные решения тех или иных противоречий, находить пути взаимодействия", - подчеркнул собеседник агентства.
БРИКС мог бы способствовать определенным компромиссам, выработке взвешенных подходов для стабильного сосуществования западных и незападных обществ, заключил Розенталь.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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