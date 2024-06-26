Рейтинг@Mail.ru
В СПЧ призвали создать единое образовательное ядро в рамках БРИКС - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/briks-1955533570.html
В СПЧ призвали создать единое образовательное ядро в рамках БРИКС
В СПЧ призвали создать единое образовательное ядро в рамках БРИКС - РИА Новости, 26.06.2024
В СПЧ призвали создать единое образовательное ядро в рамках БРИКС
В рамках БРИКС надо пытаться создать единое образовательное ядро, молодые люди стран БРИКС должны знать о величайших достижениях других стран, заявил глава СПЧ... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:41
2024-06-26T11:41
валерий фадеев
брикс
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151980/41/1519804116_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_63967540437bd4c378f0b1b037935f36.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. В рамках БРИКС надо пытаться создать единое образовательное ядро, молодые люди стран БРИКС должны знать о величайших достижениях других стран, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. "Мне кажется, надо, по крайней мере, в рамках БРИКС, широкого БРИКС, пытаться создать единое образовательное ядро. И мы начали уже эту работу. Коллеги из других стран нам предлагают писателей, поэтов, художников, что будут изучать дети в школе", - сказал Фадеев в ходе сессии "НКО без границ: государство и общество" на ПМЮФ. Он отметил, что каждая страна БРИКС должна предъявить свои величайшие достижения, а каждый ученик, молодые люди в этих странах должны знать о величайших достижениях других стран.
https://ria.ru/20240319/meganauchnye_ustanovki-1934138857.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151980/41/1519804116_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_61581b66bc19faa4596354edea129a78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
валерий фадеев, брикс, общество
Валерий Фадеев, БРИКС, Общество
В СПЧ призвали создать единое образовательное ядро в рамках БРИКС

Глава СПЧ: надо пытаться создать в рамках БРИКС единое образовательное ядро

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтуденты
Студенты - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Студенты. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. В рамках БРИКС надо пытаться создать единое образовательное ядро, молодые люди стран БРИКС должны знать о величайших достижениях других стран, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев.
«
"Мне кажется, надо, по крайней мере, в рамках БРИКС, широкого БРИКС, пытаться создать единое образовательное ядро. И мы начали уже эту работу. Коллеги из других стран нам предлагают писателей, поэтов, художников, что будут изучать дети в школе", - сказал Фадеев в ходе сессии "НКО без границ: государство и общество" на ПМЮФ.
Он отметил, что каждая страна БРИКС должна предъявить свои величайшие достижения, а каждый ученик, молодые люди в этих странах должны знать о величайших достижениях других стран.
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Россия представит коллегам по БРИКС свои меганаучные установки
19 марта, 04:26
 
Валерий ФадеевБРИКСОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала