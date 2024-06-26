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В СПЧ призвали создать единое образовательное ядро в рамках БРИКС
В СПЧ призвали создать единое образовательное ядро в рамках БРИКС - РИА Новости, 26.06.2024
В СПЧ призвали создать единое образовательное ядро в рамках БРИКС
В рамках БРИКС надо пытаться создать единое образовательное ядро, молодые люди стран БРИКС должны знать о величайших достижениях других стран, заявил глава СПЧ... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T11:41
2024-06-26T11:41
2024-06-26T11:41
валерий фадеев
брикс
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. В рамках БРИКС надо пытаться создать единое образовательное ядро, молодые люди стран БРИКС должны знать о величайших достижениях других стран, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев. "Мне кажется, надо, по крайней мере, в рамках БРИКС, широкого БРИКС, пытаться создать единое образовательное ядро. И мы начали уже эту работу. Коллеги из других стран нам предлагают писателей, поэтов, художников, что будут изучать дети в школе", - сказал Фадеев в ходе сессии "НКО без границ: государство и общество" на ПМЮФ. Он отметил, что каждая страна БРИКС должна предъявить свои величайшие достижения, а каждый ученик, молодые люди в этих странах должны знать о величайших достижениях других стран.
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валерий фадеев, брикс, общество
Валерий Фадеев, БРИКС, Общество
В СПЧ призвали создать единое образовательное ядро в рамках БРИКС
Глава СПЧ: надо пытаться создать в рамках БРИКС единое образовательное ядро