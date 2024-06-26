https://ria.ru/20240626/bolnitsa-1955711912.html
Пострадавших при сходе поезда в Коми доставили в больницу в Инте
Пострадавших при сходе поезда в Коми доставили в больницу в Инте - РИА Новости, 26.06.2024
Пострадавших при сходе поезда в Коми доставили в больницу в Инте
Пострадавших при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми доставили в Интинскую городскую больницу, информирует пресс-служба главы республики. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T22:31
2024-06-26T22:31
2024-06-26T22:31
происшествия
инта
воркута
новороссийск
владимир уйба
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сход пассажирского поезда с рельс в коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Пострадавших при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми доставили в Интинскую городскую больницу, информирует пресс-служба главы республики. Ранее сообщалось, что все 195 пассажиров сошедшего с рельсов поезда Воркута - Новороссийск, в том числе пострадавшие, эвакуированы в Инту. По словам главы республики Владимира Уйбы, к месту происшествия для оказания оперативной помощи на поезде МЧС добрались медики из Инты. "На железнодорожном вокзале Инты были подготовлены бригады для повторного осмотра пассажиров. Пострадавших на скорых доставили в Интинскую городскую больницу. Всех, кто не нуждается в медицинской и психологической помощи, размещают в развернутых ПВР на базе средней школы и гостиницы. Там же организованы кормление и отдых. Для оказания помощи пострадавшим, которые требуют эвакуации, из Сыктывкара вылетел санитарный борт с бригадой медиков - травматологов и реаниматологов. Если пациенты транспортабельны, их вывезут на санитарном борту в Сыктывкар, в Коми республиканскую клиническую больницу", - отметил Уйба, чьи слова приводятся в сообщении. Уточняется, что по поручению главы республики на место происшествия прибыли четыре бригады скорой медицинской помощи из Интинской центральной районной больницы. Специалисты оказали первую помощь: обезболивание, остановка кровотечения. Сообщается, что в Инте подготовили два пункта временного размещения (ПВР) людей: один - в гостинице Северянка, другой - на базе пятой школы. Им доставлены сухпайки. По поручению главы Коми на вокзал прибыли автобусы для доставки людей в ПВР. Сообщается, что жители Инты также вызвались помочь пострадавшим, они подъезжали к железнодорожному вокзалу на личных автомобилях, чтобы доставить пассажиров в пункты временного размещения. В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы.
https://radiosputnik.ru/20240626/poezd-1955695999.html
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Кадры сошедшего с рельсов поезда Воркута-Новороссийск
Не менее 5 человек получили ушибы и порезы после схода вагонов поезда в Коми, их осматривают врачи, сообщают местные власти. В поезде ехали 232 человека, предположительно, авария могла произойти из-за подмыва путей.
2024-06-26T22:31
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происшествия, инта, воркута, новороссийск, владимир уйба, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сход пассажирского поезда с рельс в коми
Происшествия, Инта, Воркута, Новороссийск, Владимир Уйба, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сход пассажирского поезда с рельс в Коми
Пострадавших при сходе поезда в Коми доставили в больницу в Инте
Пострадавших при сходе поезда в Коми доставили в Интинскую городскую больницу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Пострадавших при сходе с рельсов вагонов поезда в Коми доставили в Интинскую городскую больницу, информирует пресс-служба главы республики.
Ранее сообщалось, что все 195 пассажиров сошедшего с рельсов поезда Воркута
- Новороссийск
, в том числе пострадавшие, эвакуированы в Инту. По словам главы республики Владимира Уйбы
, к месту происшествия для оказания оперативной помощи на поезде МЧС
добрались медики из Инты.
"На железнодорожном вокзале Инты были подготовлены бригады для повторного осмотра пассажиров. Пострадавших на скорых доставили в Интинскую городскую больницу. Всех, кто не нуждается в медицинской и психологической помощи, размещают в развернутых ПВР на базе средней школы и гостиницы. Там же организованы кормление и отдых. Для оказания помощи пострадавшим, которые требуют эвакуации, из Сыктывкара
вылетел санитарный борт с бригадой медиков - травматологов и реаниматологов. Если пациенты транспортабельны, их вывезут на санитарном борту в Сыктывкар, в Коми республиканскую клиническую больницу", - отметил Уйба, чьи слова приводятся в сообщении.
Уточняется, что по поручению главы республики на место происшествия прибыли четыре бригады скорой медицинской помощи из Интинской центральной районной больницы. Специалисты оказали первую помощь: обезболивание, остановка кровотечения.
Сообщается, что в Инте подготовили два пункта временного размещения (ПВР) людей: один - в гостинице Северянка, другой - на базе пятой школы. Им доставлены сухпайки.
По поручению главы Коми на вокзал прибыли автобусы для доставки людей в ПВР.
Сообщается, что жители Инты также вызвались помочь пострадавшим, они подъезжали к железнодорожному вокзалу на личных автомобилях, чтобы доставить пассажиров в пункты временного размещения.
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, к месту происшествия направлены оперативные службы.