https://ria.ru/20240626/boepripas-1955481706.html

В районе атакованных пляжей Севастополя нашли неразорвавшийся боеприпас

В районе атакованных пляжей Севастополя нашли неразорвавшийся боеприпас - РИА Новости, 26.06.2024

В районе атакованных пляжей Севастополя нашли неразорвавшийся боеприпас

Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен в акватории в районе пляжей в Учкуевке и Любимовке, по которым 23 июня был нанесен удар со стороны ВСУ, сообщает... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T05:48

2024-06-26T05:48

2024-06-26T05:48

россия

севастополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен в акватории в районе пляжей в Учкуевке и Любимовке, по которым 23 июня был нанесен удар со стороны ВСУ, сообщает пресс-служба МЧС России. "Севастопольскую акваторию после ракетного удара обследуют специалисты МЧС России. Водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю ведут работы в районе пляжей "Учкуевка" и "Любимовка"... Обнаружен один неразорвавшийся кассетный боеприпас. Планируется его уничтожение на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты исследовали уже два гектара морского дна, планируется осмотреть еще четыре с половиной. Кроме того, пиротехники обследовали берег в зоне нанесённого удара. Подчеркивается, что к работам привлечены 19 человек, четыре авто и плавсредство. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.

https://ria.ru/20240625/ataka-1955462803.html

россия

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия