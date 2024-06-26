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В районе атакованных пляжей Севастополя нашли неразорвавшийся боеприпас - РИА Новости, 26.06.2024
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05:48 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/boepripas-1955481706.html
В районе атакованных пляжей Севастополя нашли неразорвавшийся боеприпас
В районе атакованных пляжей Севастополя нашли неразорвавшийся боеприпас - РИА Новости, 26.06.2024
В районе атакованных пляжей Севастополя нашли неразорвавшийся боеприпас
Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен в акватории в районе пляжей в Учкуевке и Любимовке, по которым 23 июня был нанесен удар со стороны ВСУ, сообщает... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T05:48
2024-06-26T05:48
россия
севастополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен в акватории в районе пляжей в Учкуевке и Любимовке, по которым 23 июня был нанесен удар со стороны ВСУ, сообщает пресс-служба МЧС России. "Севастопольскую акваторию после ракетного удара обследуют специалисты МЧС России. Водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю ведут работы в районе пляжей "Учкуевка" и "Любимовка"... Обнаружен один неразорвавшийся кассетный боеприпас. Планируется его уничтожение на месте", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты исследовали уже два гектара морского дна, планируется осмотреть еще четыре с половиной. Кроме того, пиротехники обследовали берег в зоне нанесённого удара. Подчеркивается, что к работам привлечены 19 человек, четыре авто и плавсредство. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
https://ria.ru/20240625/ataka-1955462803.html
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россия, севастополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Россия, Севастополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В районе атакованных пляжей Севастополя нашли неразорвавшийся боеприпас

Неразорвавшийся кассетный снаряд нашли в районе атакованных пляжей Севастополя

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Обстановка в Севастополе после ракетной атаки на город со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Неразорвавшийся кассетный боеприпас обнаружен в акватории в районе пляжей в Учкуевке и Любимовке, по которым 23 июня был нанесен удар со стороны ВСУ, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Севастопольскую акваторию после ракетного удара обследуют специалисты МЧС России. Водолазы Специализированного отряда Главного управления МЧС России по городу Севастополю ведут работы в районе пляжей "Учкуевка" и "Любимовка"... Обнаружен один неразорвавшийся кассетный боеприпас. Планируется его уничтожение на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты исследовали уже два гектара морского дна, планируется осмотреть еще четыре с половиной. Кроме того, пиротехники обследовали берег в зоне нанесённого удара. Подчеркивается, что к работам привлечены 19 человек, четыре авто и плавсредство.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети.
Обстановка в Севастополе после ракетной атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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РоссияСевастопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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