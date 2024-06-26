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В странах ЕС начали блокировать сайт РИА Новости - РИА Новости, 26.06.2024
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22:38 26.06.2024 (обновлено: 23:18 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/blokirovka-1955712856.html
В странах ЕС начали блокировать сайт РИА Новости
В странах ЕС начали блокировать сайт РИА Новости - РИА Новости, 26.06.2024
В странах ЕС начали блокировать сайт РИА Новости
В некоторых странах Евросоюза операторы мобильной связи начали блокировать сайт РИА Новости, эти данные подтвердили агентству ведущие провайдеры ФРГ. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T22:38
2024-06-26T23:18
в мире
германия
франция
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
россия
vodafone
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БЕРЛИН, 26 июн — РИА Новости. В некоторых странах Евросоюза операторы мобильной связи начали блокировать сайт РИА Новости, эти данные подтвердили агентству ведущие провайдеры ФРГ."Действует во всех государствах-членах как национальный закон без необходимости принятия мер со стороны правительств. Мы выполнили соответствующее требование вчера, 25 июня. С тех пор мы блокируем домены voiceofeurope.com, ria.ru, iz.ru и rg.ru", — сообщили в пресс-службе крупнейшего европейского оператора Telekom, штаб-квартира которого находится в Бонне.Аналогичный ответ агентство получило от оператора О2. В свою очередь, в крупной компании сотовой связи Vodafone в Германии отказались прямо отвечать на вопрос о блокировке и посоветовали обратиться в Еврокомиссию.В Венгрии и Чехии доступ к сайту заблокировали местные дочерние компании Telekom: Magyar Telekom и T-mobile, тогда как через чешский О2 и Vodafone домен все еще доступен. В Швейцарии, Франции, Греции и Нидерландах, по данным на 26 июня, меры пока не действуют. При этом в Бельгии, Польше и Испании сайт РИА Новости недоступен уже несколько лет, а в Словакии ria.ru открывается только через телефонных операторов.В понедельник ЕС ввел 14-й пакет санкций против России, куда среди прочего вошел запрет на вещание на всей территории сообщества некоторых СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также Voice of Europe.В этот же день российский МИД опубликовал список из 81 ресурса, которые заблокировали в России в ответ на действия ЕС.Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, а также президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20240626/zayavlenie-1955619490.html
https://ria.ru/20240626/prizyv-1955476808.html
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353
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, франция, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, россия, vodafone , европарламент, сша
В мире, Германия, Франция, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, Россия, Vodafone , Европарламент, США
В странах ЕС начали блокировать сайт РИА Новости

Операторы стран ЕС начали блокировать сайт РИА Новости и других российских СМИ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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БЕРЛИН, 26 июн — РИА Новости. В некоторых странах Евросоюза операторы мобильной связи начали блокировать сайт РИА Новости, эти данные подтвердили агентству ведущие провайдеры ФРГ.
"Действует во всех государствах-членах как национальный закон без необходимости принятия мер со стороны правительств. Мы выполнили соответствующее требование вчера, 25 июня. С тех пор мы блокируем домены voiceofeurope.com, ria.ru, iz.ru и rg.ru", — сообщили в пресс-службе крупнейшего европейского оператора Telekom, штаб-квартира которого находится в Бонне.
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Стало известно, кто заблокировал заявление ЕС по ограничениям СМИ в России
Вчера, 15:57
Аналогичный ответ агентство получило от оператора О2. В свою очередь, в крупной компании сотовой связи Vodafone в Германии отказались прямо отвечать на вопрос о блокировке и посоветовали обратиться в Еврокомиссию.

Корреспонденты РИА Новости лично убедились в том, что предписание в отношение сайта ria.ru выполнили большинство использующих сеть Telekom-операторов в Австрии и Германии, а также немецкий О2, располагающий собственной сетью.

В Венгрии и Чехии доступ к сайту заблокировали местные дочерние компании Telekom: Magyar Telekom и T-mobile, тогда как через чешский О2 и Vodafone домен все еще доступен.
В Швейцарии, Франции, Греции и Нидерландах, по данным на 26 июня, меры пока не действуют.
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Вчера, 04:00
При этом в Бельгии, Польше и Испании сайт РИА Новости недоступен уже несколько лет, а в Словакии ria.ru открывается только через телефонных операторов.
В понедельник ЕС ввел 14-й пакет санкций против России, куда среди прочего вошел запрет на вещание на всей территории сообщества некоторых СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также Voice of Europe.
В этот же день российский МИД опубликовал список из 81 ресурса, которые заблокировали в России в ответ на действия ЕС.
Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, а также президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
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