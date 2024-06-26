https://ria.ru/20240626/blokirovka-1955712856.html

В странах ЕС начали блокировать сайт РИА Новости

В странах ЕС начали блокировать сайт РИА Новости - РИА Новости, 26.06.2024

В странах ЕС начали блокировать сайт РИА Новости

В некоторых странах Евросоюза операторы мобильной связи начали блокировать сайт РИА Новости, эти данные подтвердили агентству ведущие провайдеры ФРГ. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T22:38

2024-06-26T22:38

2024-06-26T23:18

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БЕРЛИН, 26 июн — РИА Новости. В некоторых странах Евросоюза операторы мобильной связи начали блокировать сайт РИА Новости, эти данные подтвердили агентству ведущие провайдеры ФРГ."Действует во всех государствах-членах как национальный закон без необходимости принятия мер со стороны правительств. Мы выполнили соответствующее требование вчера, 25 июня. С тех пор мы блокируем домены voiceofeurope.com, ria.ru, iz.ru и rg.ru", — сообщили в пресс-службе крупнейшего европейского оператора Telekom, штаб-квартира которого находится в Бонне.Аналогичный ответ агентство получило от оператора О2. В свою очередь, в крупной компании сотовой связи Vodafone в Германии отказались прямо отвечать на вопрос о блокировке и посоветовали обратиться в Еврокомиссию.В Венгрии и Чехии доступ к сайту заблокировали местные дочерние компании Telekom: Magyar Telekom и T-mobile, тогда как через чешский О2 и Vodafone домен все еще доступен. В Швейцарии, Франции, Греции и Нидерландах, по данным на 26 июня, меры пока не действуют. При этом в Бельгии, Польше и Испании сайт РИА Новости недоступен уже несколько лет, а в Словакии ria.ru открывается только через телефонных операторов.В понедельник ЕС ввел 14-й пакет санкций против России, куда среди прочего вошел запрет на вещание на всей территории сообщества некоторых СМИ, включая РИА Новости, "Известия" и "Российскую газету", а также Voice of Europe.В этот же день российский МИД опубликовал список из 81 ресурса, которые заблокировали в России в ответ на действия ЕС.Ситуация с российскими медиа на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами называются Sputnik и RT. Многие западные политики, в том числе американские сенаторы и конгрессмены, а также президент Франции, обвиняли эти издания во вмешательстве в выборы в США и Франции, хотя не приводили никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20240626/zayavlenie-1955619490.html

https://ria.ru/20240626/prizyv-1955476808.html

https://ria.ru/20240528/britaniya-1948871695.html

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в мире, германия, франция, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, россия, vodafone , европарламент, сша