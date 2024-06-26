https://ria.ru/20240626/belousov-1955465934.html

Белоусов в беседе с шефом Пентагона указал на опасность эскалации ситуации

Белоусов в беседе с шефом Пентагона указал на опасность эскалации ситуации - РИА Новости, 26.06.2024

Белоусов в беседе с шефом Пентагона указал на опасность эскалации ситуации

Министры обороны России и США Андрей Белоусов и Ллойд Остин провели телефонный разговор и обменялись взглядами по ситуации вокруг конфликта на Украине, сообщили РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T00:21

2024-06-26T00:21

2024-06-26T09:30

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Министры обороны России и США Андрей Белоусов и Ллойд Остин провели телефонный разговор и обменялись взглядами по ситуации вокруг конфликта на Украине, сообщили в российском оборонном ведомстве."По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны России Андрея Белоусова и министра обороны США Л. Остина", — говорится в заявлении.Отмечается, что Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ.Также стороны обсудили и другие вопросы.Агрессивная риторика западных политиковНа Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт и начале войны с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом.При этом Макрон столкнулся с критикой как внутри страны, так и среди международных союзников, а в начале мая его заявления опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину и Киев об этом не просил.В то же время журнал Der Spiegel писал, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию о возможной переброске солдат в постсоветскую республику, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для нее образом.В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.Как подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин, Москва не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.На фоне таких воинственных заявлений в России по поручению президента начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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