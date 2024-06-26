https://ria.ru/20240626/belousov-1955465934.html
Белоусов в беседе с шефом Пентагона указал на опасность эскалации ситуации
Белоусов в беседе с шефом Пентагона указал на опасность эскалации ситуации - РИА Новости, 26.06.2024
Белоусов в беседе с шефом Пентагона указал на опасность эскалации ситуации
Министры обороны России и США Андрей Белоусов и Ллойд Остин провели телефонный разговор и обменялись взглядами по ситуации вокруг конфликта на Украине, сообщили РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T00:21
2024-06-26T00:21
2024-06-26T09:30
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Министры обороны России и США Андрей Белоусов и Ллойд Остин провели телефонный разговор и обменялись взглядами по ситуации вокруг конфликта на Украине, сообщили в российском оборонном ведомстве."По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны России Андрея Белоусова и министра обороны США Л. Остина", — говорится в заявлении.Отмечается, что Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ.Также стороны обсудили и другие вопросы.Агрессивная риторика западных политиковНа Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт и начале войны с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом.При этом Макрон столкнулся с критикой как внутри страны, так и среди международных союзников, а в начале мая его заявления опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину и Киев об этом не просил.В то же время журнал Der Spiegel писал, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию о возможной переброске солдат в постсоветскую республику, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для нее образом.В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.Как подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин, Москва не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.На фоне таких воинственных заявлений в России по поручению президента начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, андрей белоусов, вооруженные силы украины, ллойд остин, украина, в мире, министерство обороны сша
Россия, США, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Ллойд Остин, Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Министерство обороны США
Белоусов в беседе с шефом Пентагона указал на опасность эскалации ситуации
Белоусов в беседе с Остином указал на опасность эскалации из-за поставок ВСУ
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Министры обороны России и США Андрей Белоусов и Ллойд Остин провели телефонный разговор и обменялись взглядами по ситуации вокруг конфликта на Украине, сообщили в российском оборонном ведомстве
.
"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны России Андрея Белоусова и министра обороны США Л. Остина", — говорится в заявлении.
Отмечается, что Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ.
Также стороны обсудили и другие вопросы.
Во вторник CNN со ссылкой на чиновников сообщил, что Белый дом работает над снятием фактического запрета размещать военных подрядчиков на Украине. Уточнялось, что президент Джо Байден еще не принял это решение, но в случае одобрения оно может быть реализовано уже в этом году. Источники телеканала надеются, что подрядчики помогут ускорить ремонт и техобслуживание техники, используемой ВСУ.
Агрессивная риторика западных политиков
На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт и начале войны с Москвой. Так, президент Франции Эммануэль Макрон
заявлял, что Париж не исключает возможности отправки войск в зону боевых действий, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом.
При этом Макрон столкнулся с критикой как внутри страны, так и среди международных союзников, а в начале мая его заявления опроверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, альянс не собирается направлять войска на Украину и Киев об этом не просил.
В то же время журнал Der Spiegel писал, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию о возможной переброске солдат в постсоветскую республику, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для нее образом.
В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.
Как подчеркивал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин, Москва не собирается нападать на страны НАТО, поскольку в этом нет никакого смысла. Глава государства отмечал, что западные политики регулярно запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
На фоне таких воинственных заявлений в России по поручению президента начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывают применение нестратегического ядерного оружия.