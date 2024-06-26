https://ria.ru/20240626/belgorod-1955472008.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.06.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале городской мэрии. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T02:38
2024-06-26T02:38
2024-06-26T02:40
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале городской мэрии."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
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белгород, белгородский район, россия, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность