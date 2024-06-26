https://ria.ru/20240626/belgorod-1955472008.html

В Белгороде объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 26.06.2024

В Белгороде объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале городской мэрии. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T02:38

2024-06-26T02:38

2024-06-26T02:40

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

россия

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале городской мэрии."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240625/pvo-1955221822.html

белгород

белгородский район

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белгород, белгородский район, россия, безопасность, вооруженные силы украины