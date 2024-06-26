https://ria.ru/20240626/avto-1955477741.html

Эксперт рассказал, когда люди перестанут бояться беспилотных автомобилей

Эксперт рассказал, когда люди перестанут бояться беспилотных автомобилей - РИА Новости, 26.06.2024

Эксперт рассказал, когда люди перестанут бояться беспилотных автомобилей

Люди перестанут бояться беспилотных авто, когда будет больше безаварийных поездок на них, однако современный уровень развития цифровых технологий пока не... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T04:11

2024-06-26T04:11

2024-06-26T04:11

юрий максимов

технологии

авто

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Люди перестанут бояться беспилотных авто, когда будет больше безаварийных поездок на них, однако современный уровень развития цифровых технологий пока не способен это обеспечить, рассказал в интервью РИА Новости сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов. "Я думаю, что мы начнем бояться чуть меньше, когда наберется хорошая статистика того, что люди ездят на автомобилях под управлением искусственного интеллекта и не попадают в аварии. Но сейчас обеспечить эту статистику, мне кажется, наши технологии пока не способны", - сказал Максимов. При этом он признался, что сам не доверил бы свою жизнь беспилотной машине с текущим уровнем развития беспилотных технологий. Кроме того, как считает Максимов, компании не готовы тестировать свои разработки на готовность ко взлому хакерами, потому что авария или взлом системы нанесут непоправимый ущерб, который повлияет на бизнес. "Можно было бы сделать их более готовыми ко взлому хакеров? Можно. Но это противоречит духу бизнеса. И в этом есть внутренний конфликт, который нам нужно побороть. И те люди, которые стоят за такими технологиями, они должны об этом думать и помнить. Но я наблюдаю другую тенденцию. По крайней мере, наши компании кибербезопасности, которые предлагали даже не на коммерческой основе протестировать эти автомобильные технологии на предмет возможности устроить удаленную аварию или просто взломать, как правило, получали отказ", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20240626/avto-1955468299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

юрий максимов, технологии, авто