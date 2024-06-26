Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, когда люди перестанут бояться беспилотных автомобилей - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:11 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/avto-1955477741.html
Эксперт рассказал, когда люди перестанут бояться беспилотных автомобилей
Эксперт рассказал, когда люди перестанут бояться беспилотных автомобилей - РИА Новости, 26.06.2024
Эксперт рассказал, когда люди перестанут бояться беспилотных автомобилей
Люди перестанут бояться беспилотных авто, когда будет больше безаварийных поездок на них, однако современный уровень развития цифровых технологий пока не... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T04:11
2024-06-26T04:11
юрий максимов
технологии
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731425725_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_6b84665b0edca0f3a7bf2d0ee953fba8.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Люди перестанут бояться беспилотных авто, когда будет больше безаварийных поездок на них, однако современный уровень развития цифровых технологий пока не способен это обеспечить, рассказал в интервью РИА Новости сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов. "Я думаю, что мы начнем бояться чуть меньше, когда наберется хорошая статистика того, что люди ездят на автомобилях под управлением искусственного интеллекта и не попадают в аварии. Но сейчас обеспечить эту статистику, мне кажется, наши технологии пока не способны", - сказал Максимов. При этом он признался, что сам не доверил бы свою жизнь беспилотной машине с текущим уровнем развития беспилотных технологий. Кроме того, как считает Максимов, компании не готовы тестировать свои разработки на готовность ко взлому хакерами, потому что авария или взлом системы нанесут непоправимый ущерб, который повлияет на бизнес. "Можно было бы сделать их более готовыми ко взлому хакеров? Можно. Но это противоречит духу бизнеса. И в этом есть внутренний конфликт, который нам нужно побороть. И те люди, которые стоят за такими технологиями, они должны об этом думать и помнить. Но я наблюдаю другую тенденцию. По крайней мере, наши компании кибербезопасности, которые предлагали даже не на коммерческой основе протестировать эти автомобильные технологии на предмет возможности устроить удаленную аварию или просто взломать, как правило, получали отказ", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20240626/avto-1955468299.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731425725_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4a970a421b102893d42e0cb2b5aba08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий максимов, технологии, авто
Юрий Максимов, Технологии, Авто
Эксперт рассказал, когда люди перестанут бояться беспилотных автомобилей

Максимов: люди перестанут бояться беспилотных авто, когда будет меньше аварий

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение
Автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Автомобильное движение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Люди перестанут бояться беспилотных авто, когда будет больше безаварийных поездок на них, однако современный уровень развития цифровых технологий пока не способен это обеспечить, рассказал в интервью РИА Новости сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности "Сайберус" Юрий Максимов.
"Я думаю, что мы начнем бояться чуть меньше, когда наберется хорошая статистика того, что люди ездят на автомобилях под управлением искусственного интеллекта и не попадают в аварии. Но сейчас обеспечить эту статистику, мне кажется, наши технологии пока не способны", - сказал Максимов.
При этом он признался, что сам не доверил бы свою жизнь беспилотной машине с текущим уровнем развития беспилотных технологий.
Кроме того, как считает Максимов, компании не готовы тестировать свои разработки на готовность ко взлому хакерами, потому что авария или взлом системы нанесут непоправимый ущерб, который повлияет на бизнес.
"Можно было бы сделать их более готовыми ко взлому хакеров? Можно. Но это противоречит духу бизнеса. И в этом есть внутренний конфликт, который нам нужно побороть. И те люди, которые стоят за такими технологиями, они должны об этом думать и помнить. Но я наблюдаю другую тенденцию. По крайней мере, наши компании кибербезопасности, которые предлагали даже не на коммерческой основе протестировать эти автомобильные технологии на предмет возможности устроить удаленную аварию или просто взломать, как правило, получали отказ", - добавил эксперт.
Работа автомастерской - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
В автосервисе оценили китайские авто после первых массовых ремонтов
03:15
 
Юрий МаксимовТехнологииАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала