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В автосервисе оценили китайские авто после первых массовых ремонтов - РИА Новости, 26.06.2024
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03:15 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/avto-1955468299.html
В автосервисе оценили китайские авто после первых массовых ремонтов
В автосервисе оценили китайские авто после первых массовых ремонтов - РИА Новости, 26.06.2024
В автосервисе оценили китайские авто после первых массовых ремонтов
Объем обслуживания китайских автомобилей за пять месяцев этого года вырос на 32%, поэтому специалисты уже могут оценивать их более предметно, рассказала в... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T03:15
2024-06-26T03:15
авто
россия
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Объем обслуживания китайских автомобилей за пять месяцев этого года вырос на 32%, поэтому специалисты уже могут оценивать их более предметно, рассказала в интервью агентству "Прайм" директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.По ее словам, доля китайского автопрома пока незначительна в общей массе – всего 3,1%. Большая часть их "свежая", возрастом до четырех лет. При этом стало заметно меньше автомобилей возрастом до 9 лет. Стоимость обслуживания пока растет в пределах инфляции, средний чек за пять месяцев увеличился на 13% до 7912 рублей.“Это связано и с тем, что самая большая доля принадлежит новым авто, которым требуется лишь превентивное техобслуживание, а не ремонт", – пояснила Овчинникова.Особых проблем у китайских машин не отмечается, они типичны для возраста и класса конкретного автомобиля. Однако при их обслуживании сохраняются сложности с запчастями и технической документацией, добавила она.
https://ria.ru/20240625/avtomobili-1955216278.html
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Авто, Россия
В автосервисе оценили китайские авто после первых массовых ремонтов

Автоэксперт Овчинникова: особых проблем у китайских машин не отмечается

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРабота автомастерской
Работа автомастерской - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Работа автомастерской. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Объем обслуживания китайских автомобилей за пять месяцев этого года вырос на 32%, поэтому специалисты уже могут оценивать их более предметно, рассказала в интервью агентству "Прайм" директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.
По ее словам, доля китайского автопрома пока незначительна в общей массе – всего 3,1%. Большая часть их "свежая", возрастом до четырех лет. При этом стало заметно меньше автомобилей возрастом до 9 лет. Стоимость обслуживания пока растет в пределах инфляции, средний чек за пять месяцев увеличился на 13% до 7912 рублей.
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“Это связано и с тем, что самая большая доля принадлежит новым авто, которым требуется лишь превентивное техобслуживание, а не ремонт", – пояснила Овчинникова.
Особых проблем у китайских машин не отмечается, они типичны для возраста и класса конкретного автомобиля. Однако при их обслуживании сохраняются сложности с запчастями и технической документацией, добавила она.
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