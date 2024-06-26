https://ria.ru/20240626/avto-1955468299.html

В автосервисе оценили китайские авто после первых массовых ремонтов

В автосервисе оценили китайские авто после первых массовых ремонтов - РИА Новости, 26.06.2024

В автосервисе оценили китайские авто после первых массовых ремонтов

Объем обслуживания китайских автомобилей за пять месяцев этого года вырос на 32%, поэтому специалисты уже могут оценивать их более предметно, рассказала в... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T03:15

2024-06-26T03:15

2024-06-26T03:15

авто

россия

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Объем обслуживания китайских автомобилей за пять месяцев этого года вырос на 32%, поэтому специалисты уже могут оценивать их более предметно, рассказала в интервью агентству "Прайм" директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова.По ее словам, доля китайского автопрома пока незначительна в общей массе – всего 3,1%. Большая часть их "свежая", возрастом до четырех лет. При этом стало заметно меньше автомобилей возрастом до 9 лет. Стоимость обслуживания пока растет в пределах инфляции, средний чек за пять месяцев увеличился на 13% до 7912 рублей.“Это связано и с тем, что самая большая доля принадлежит новым авто, которым требуется лишь превентивное техобслуживание, а не ремонт", – пояснила Овчинникова.Особых проблем у китайских машин не отмечается, они типичны для возраста и класса конкретного автомобиля. Однако при их обслуживании сохраняются сложности с запчастями и технической документацией, добавила она.

https://ria.ru/20240625/avtomobili-1955216278.html

https://ria.ru/20240522/kitay-1947560444.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

авто, россия