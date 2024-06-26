https://ria.ru/20240626/avstriya-1955683363.html

СМИ: МИД Австрии вызвал российского поверенного в Вене

СМИ: МИД Австрии вызвал российского поверенного в Вене - РИА Новости, 26.06.2024

СМИ: МИД Австрии вызвал российского поверенного в Вене

МИД Австрии в среду вызвал поверенного РФ в Вене после того, как журналистке австрийского бюро радио и телевидения ORF Кароле Шнайдер предписали покинуть... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T19:07

2024-06-26T19:07

2024-06-26T19:56

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. МИД Австрии в среду вызвал поверенного РФ в Вене после того, как журналистке австрийского бюро радио и телевидения ORF Кароле Шнайдер предписали покинуть Россию, передает агентство Франс Пресс. "Австрия в среду вызвала представителя России в стране, чтобы выразить протест по поводу того, что она назвала "беспрецедентным" отзывом Москвой аккредитации у австрийского журналиста", - передает агентство. Телерадиокомпания ORF сообщает, что глава МИД Австрии "самым решительным образом" осудил такой шаг Москвы и заявил, что министры иностранных дел стран ЕС "займут очень четкую позицию" по этому поводу.Ранее глава корпункта одного из российских агентств в Вене получила уведомление о непродлении разрешения на пребывание в Австрии и предписание уехать из страны в течение двух недель. Кроме того, 30 апреля австрийские власти под надуманным предлогом отозвали аккредитацию российского журналиста. В ответ на это МИД РФ сообщил о предписании шеф-корреспонденту московского бюро ORF Кароле Шнайдер покинуть территорию РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, австрия, санкции в отношении россии