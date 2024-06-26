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СМИ: МИД Австрии вызвал российского поверенного в Вене - РИА Новости, 26.06.2024
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19:07 26.06.2024 (обновлено: 19:56 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/avstriya-1955683363.html
СМИ: МИД Австрии вызвал российского поверенного в Вене
СМИ: МИД Австрии вызвал российского поверенного в Вене - РИА Новости, 26.06.2024
СМИ: МИД Австрии вызвал российского поверенного в Вене
МИД Австрии в среду вызвал поверенного РФ в Вене после того, как журналистке австрийского бюро радио и телевидения ORF Кароле Шнайдер предписали покинуть... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T19:07
2024-06-26T19:56
в мире
россия
австрия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. МИД Австрии в среду вызвал поверенного РФ в Вене после того, как журналистке австрийского бюро радио и телевидения ORF Кароле Шнайдер предписали покинуть Россию, передает агентство Франс Пресс. "Австрия в среду вызвала представителя России в стране, чтобы выразить протест по поводу того, что она назвала "беспрецедентным" отзывом Москвой аккредитации у австрийского журналиста", - передает агентство. Телерадиокомпания ORF сообщает, что глава МИД Австрии "самым решительным образом" осудил такой шаг Москвы и заявил, что министры иностранных дел стран ЕС "займут очень четкую позицию" по этому поводу.Ранее глава корпункта одного из российских агентств в Вене получила уведомление о непродлении разрешения на пребывание в Австрии и предписание уехать из страны в течение двух недель. Кроме того, 30 апреля австрийские власти под надуманным предлогом отозвали аккредитацию российского журналиста. В ответ на это МИД РФ сообщил о предписании шеф-корреспонденту московского бюро ORF Кароле Шнайдер покинуть территорию РФ.
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в мире, россия, австрия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Австрия, Санкции в отношении России
СМИ: МИД Австрии вызвал российского поверенного в Вене

APF: МИД Австрии вызвал российского поверенного из-за высылки журналистки

© AP Photo / Hans PunzЗдание Министерства иностранных дел Австрии в Вене
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Hans Punz
Здание Министерства иностранных дел Австрии в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. МИД Австрии в среду вызвал поверенного РФ в Вене после того, как журналистке австрийского бюро радио и телевидения ORF Кароле Шнайдер предписали покинуть Россию, передает агентство Франс Пресс.
"Австрия в среду вызвала представителя России в стране, чтобы выразить протест по поводу того, что она назвала "беспрецедентным" отзывом Москвой аккредитации у австрийского журналиста", - передает агентство. Телерадиокомпания ORF сообщает, что глава МИД Австрии "самым решительным образом" осудил такой шаг Москвы и заявил, что министры иностранных дел стран ЕС "займут очень четкую позицию" по этому поводу.
Ранее глава корпункта одного из российских агентств в Вене получила уведомление о непродлении разрешения на пребывание в Австрии и предписание уехать из страны в течение двух недель. Кроме того, 30 апреля австрийские власти под надуманным предлогом отозвали аккредитацию российского журналиста.
В ответ на это МИД РФ сообщил о предписании шеф-корреспонденту московского бюро ORF Кароле Шнайдер покинуть территорию РФ.
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