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Адмирал не увидел необходимости в ударном оружии на борту авианосца - РИА Новости, 26.06.2024
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03:32 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/avianosets-1955475238.html
Адмирал не увидел необходимости в ударном оружии на борту авианосца
Адмирал не увидел необходимости в ударном оружии на борту авианосца - РИА Новости, 26.06.2024
Адмирал не увидел необходимости в ударном оружии на борту авианосца
Перспективный авианосец ВМФ РФ не должен иметь на борту ударное оружие, наследие советских специалистов нужно забыть, сегодня актуальны только самолёты, заявил... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T03:32
2024-06-26T03:32
безопасность
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Перспективный авианосец ВМФ РФ не должен иметь на борту ударное оружие, наследие советских специалистов нужно забыть, сегодня актуальны только самолёты, заявил РИА Новости по итогам Международного военно-морского салона "Флот-2024" бывший замначальника главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев. После отставки он отвечал за разработку проекта перспективного авианосца в Крыловском НИИ. "Сегодня ударное ракетное оружие для такого корабля как авианосец не актуально. Он должен решать авиационные задачи, экипаж должен быть замкнут на авиационную составляющую. Вместо ударного оружия мы должны нарастить авиационное крыло - это будет и нападение, и оборона", - сказал вице-адмирал. В то же время Пепеляев подчеркнул необходимость размещения на борту этого корабля ЗРПК типа "Панцирь", которые могут решать задачи нейтрализации как воздушных, так и морских беспилотников. "ЗРК, беспилотники, все это – составляющие авиакомплекса, потому что авианосец в первую очередь - это плавучий аэродром", - отметил он.
https://ria.ru/20240624/artilleriya-1954945732.html
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безопасность, вмф рф, россия
Безопасность, ВМФ РФ, Россия
Адмирал не увидел необходимости в ударном оружии на борту авианосца

Адмирал Пепеляев: авианосец ВМФ России не должен иметь на борту ударное оружие

© РИА Новости / Олег ЛасточкинПалубный сверхзвуковой истребитель СУ-27К взлетает с палубы тяжелого авианесущего крейсера Северного флота "Адмирал Кузнецов"
Палубный сверхзвуковой истребитель СУ-27К взлетает с палубы тяжелого авианесущего крейсера Северного флота Адмирал Кузнецов - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Палубный сверхзвуковой истребитель СУ-27К взлетает с палубы тяжелого авианесущего крейсера Северного флота "Адмирал Кузнецов". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Перспективный авианосец ВМФ РФ не должен иметь на борту ударное оружие, наследие советских специалистов нужно забыть, сегодня актуальны только самолёты, заявил РИА Новости по итогам Международного военно-морского салона "Флот-2024" бывший замначальника главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев.
После отставки он отвечал за разработку проекта перспективного авианосца в Крыловском НИИ.
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"Сегодня ударное ракетное оружие для такого корабля как авианосец не актуально. Он должен решать авиационные задачи, экипаж должен быть замкнут на авиационную составляющую. Вместо ударного оружия мы должны нарастить авиационное крыло - это будет и нападение, и оборона", - сказал вице-адмирал.
В то же время Пепеляев подчеркнул необходимость размещения на борту этого корабля ЗРПК типа "Панцирь", которые могут решать задачи нейтрализации как воздушных, так и морских беспилотников.
"ЗРК, беспилотники, все это – составляющие авиакомплекса, потому что авианосец в первую очередь - это плавучий аэродром", - отметил он.
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