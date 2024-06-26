https://ria.ru/20240626/avianosets-1955475238.html
Адмирал не увидел необходимости в ударном оружии на борту авианосца
Адмирал не увидел необходимости в ударном оружии на борту авианосца - РИА Новости, 26.06.2024
Адмирал не увидел необходимости в ударном оружии на борту авианосца
Перспективный авианосец ВМФ РФ не должен иметь на борту ударное оружие, наследие советских специалистов нужно забыть, сегодня актуальны только самолёты, заявил... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T03:32
2024-06-26T03:32
2024-06-26T03:32
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Перспективный авианосец ВМФ РФ не должен иметь на борту ударное оружие, наследие советских специалистов нужно забыть, сегодня актуальны только самолёты, заявил РИА Новости по итогам Международного военно-морского салона "Флот-2024" бывший замначальника главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев. После отставки он отвечал за разработку проекта перспективного авианосца в Крыловском НИИ. "Сегодня ударное ракетное оружие для такого корабля как авианосец не актуально. Он должен решать авиационные задачи, экипаж должен быть замкнут на авиационную составляющую. Вместо ударного оружия мы должны нарастить авиационное крыло - это будет и нападение, и оборона", - сказал вице-адмирал. В то же время Пепеляев подчеркнул необходимость размещения на борту этого корабля ЗРПК типа "Панцирь", которые могут решать задачи нейтрализации как воздушных, так и морских беспилотников. "ЗРК, беспилотники, все это – составляющие авиакомплекса, потому что авианосец в первую очередь - это плавучий аэродром", - отметил он.
https://ria.ru/20240624/artilleriya-1954945732.html
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безопасность, вмф рф, россия
Безопасность, ВМФ РФ, Россия
Адмирал не увидел необходимости в ударном оружии на борту авианосца
Адмирал Пепеляев: авианосец ВМФ России не должен иметь на борту ударное оружие
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Перспективный авианосец ВМФ РФ не должен иметь на борту ударное оружие, наследие советских специалистов нужно забыть, сегодня актуальны только самолёты, заявил РИА Новости по итогам Международного военно-морского салона "Флот-2024" бывший замначальника главного штаба ВМФ РФ вице-адмирал в отставке Владимир Пепеляев.
После отставки он отвечал за разработку проекта перспективного авианосца в Крыловском НИИ.
"Сегодня ударное ракетное оружие для такого корабля как авианосец не актуально. Он должен решать авиационные задачи, экипаж должен быть замкнут на авиационную составляющую. Вместо ударного оружия мы должны нарастить авиационное крыло - это будет и нападение, и оборона", - сказал вице-адмирал.
В то же время Пепеляев подчеркнул необходимость размещения на борту этого корабля ЗРПК типа "Панцирь", которые могут решать задачи нейтрализации как воздушных, так и морских беспилотников.
"ЗРК, беспилотники, все это – составляющие авиакомплекса, потому что авианосец в первую очередь - это плавучий аэродром", - отметил он.