Рейтинг@Mail.ru
Пассажирка BMW за два часа до гибели задала подписчикам вопрос о смерти - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 26.06.2024 (обновлено: 23:00 26.06.2024)
https://ria.ru/20240626/avariya-1955706604.html
Пассажирка BMW за два часа до гибели задала подписчикам вопрос о смерти
Пассажирка BMW за два часа до гибели задала подписчикам вопрос о смерти - РИА Новости, 26.06.2024
Пассажирка BMW за два часа до гибели задала подписчикам вопрос о смерти
Погибшая в салоне вылетевшего с парковки в Краснодаре BMW за два часа до гибели задала подписчикам своего блога вопрос: "Что вы сделаете в последний день... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T21:37
2024-06-26T23:00
происшествия
авто
краснодар
bmw ag
bmw x5
bmw 1
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955682477_26:0:1055:579_1920x0_80_0_0_9fff7e71e768cd03697f01eb93f370c0.jpg
КРАСНОДАР, 26 июн — РИА Новости. Погибшая в салоне вылетевшего с парковки в Краснодаре BMW за два часа до гибели задала подписчикам своего блога вопрос: "Что вы сделаете в последний день жизни?"Трагедия произошла накануне днем на многоуровневой парковке торгово-развлекательного центра на улице Володи Головатого. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте от полученных травм."Если бы сегодня был бы последний день в вашей жизни, что бы вы сделали сегодня!? Напишите список дел, желаний, что бы вы точно сделали. Завтра разберем, как вам это поможет", — написала во вторник утром Екатерина в своем Telegram-канале, посвященном техникам, которые позволяют "сиять изнутри и быть магнитом".Она также попросила подписчиков описать, что они почувствовали при выполнении этого задания, но "не грустить", а сфокусироваться на вещах в жизни, которые приносят удовольствие.Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской.По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, никто из прохожих не пострадал. Губернатор Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности. В полиции РИА Новости заявили, что работу парковки приостановили.
https://ria.ru/20240625/inomarka-1955440194.html
https://ria.ru/20240617/dtp-1953307509.html
краснодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955682477_154:0:926:579_1920x0_80_0_0_d26f42bed7a11c27e49be7cc73889015.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, краснодар, bmw ag, bmw x5, bmw 1
Происшествия, Авто, Краснодар, BMW AG, BMW X5, BMW 1
Пассажирка BMW за два часа до гибели задала подписчикам вопрос о смерти

В Краснодаре пассажирка BMW за 2 часа до ЧП задала подписчикам вопрос о смерти

© РИА НовостиМесто происшествия, где машина вылетела со второго этажа крытой парковки в ТРЦ "Галерея", Краснодар
Место происшествия, где машина вылетела со второго этажа крытой парковки в ТРЦ Галерея, Краснодар
© РИА Новости
Место происшествия, где машина вылетела со второго этажа крытой парковки в ТРЦ "Галерея", Краснодар
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 июн — РИА Новости. Погибшая в салоне вылетевшего с парковки в Краснодаре BMW за два часа до гибели задала подписчикам своего блога вопрос: "Что вы сделаете в последний день жизни?"
Трагедия произошла накануне днем на многоуровневой парковке торгово-развлекательного центра на улице Володи Головатого. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте от полученных травм.
Момент падения автомобиля с третьего этажа парковки в Краснодаре
Момент вылета иномарки с парковки в Краснодаре попал на видео
25 июня, 20:40
"Если бы сегодня был бы последний день в вашей жизни, что бы вы сделали сегодня!? Напишите список дел, желаний, что бы вы точно сделали. Завтра разберем, как вам это поможет", — написала во вторник утром Екатерина в своем Telegram-канале, посвященном техникам, которые позволяют "сиять изнутри и быть магнитом".
Она также попросила подписчиков описать, что они почувствовали при выполнении этого задания, но "не грустить", а сфокусироваться на вещах в жизни, которые приносят удовольствие.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, водитель набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской.
По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, никто из прохожих не пострадал. Губернатор Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности. В полиции РИА Новости заявили, что работу парковки приостановили.
Место ДТП, где водитель иномарки врезался в патрульную машину полиции во Владивостоке. 17 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Во Владивостоке водитель иномарки врезался в машину полиции
17 июня, 04:38
 
ПроисшествияАвтоКраснодарBMW AGBMW X5BMW 1
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала