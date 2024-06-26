https://ria.ru/20240626/atom-1955565686.html

Мирный атом будет развивать самая талантливая молодежь, заявил Чернышенко

Мирный атом будет развивать самая талантливая молодежь, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.06.2024

Мирный атом будет развивать самая талантливая молодежь, заявил Чернышенко

Технологии мирного атома будет развивать самая талантливая российская молодежь, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:11

2024-06-26T13:11

2024-06-26T13:11

россия

обнинск

дмитрий чернышенко

игорь курчатов

новости - ядерные технологии

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ОБНИНСК (Калужская обл.), 26 июн - РИА Новости. Технологии мирного атома будет развивать самая талантливая российская молодежь, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Государство создает условия для привлечения молодежи в науку, отметил Чернышенко на торжественном мероприятии в Обнинске, посвященном 70-летию пуска первой в мире АЭС и началу всей мировой атомной энергетики. "Я уверен, что, наверное, самые талантливые обратят внимание именно к развитию мирного атома, который является сейчас основой для будущих медицинских препаратов, технологий, новых материалов и всего того, что нужно нам для обретения технологического суверенитета", - сказал Чернышенко. По его словам, 70 лет назад технологический суверенитет страны обеспечивали учёные во главе с Игорем Курчатовым. "И наша задача - высоко держать это знамя", - подчеркнул Чернышенко.

https://ria.ru/20231127/chernyshenko-1912172471.html

россия

обнинск

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Ольга Фомченкова

россия, обнинск, дмитрий чернышенко, игорь курчатов, новости - ядерные технологии