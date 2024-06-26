https://ria.ru/20240626/atom-1955565686.html
Мирный атом будет развивать самая талантливая молодежь, заявил Чернышенко
Мирный атом будет развивать самая талантливая молодежь, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.06.2024
Мирный атом будет развивать самая талантливая молодежь, заявил Чернышенко
Технологии мирного атома будет развивать самая талантливая российская молодежь, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:11
2024-06-26T13:11
2024-06-26T13:11
россия
обнинск
дмитрий чернышенко
игорь курчатов
новости - ядерные технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951020863_0:87:3075:1817_1920x0_80_0_0_ce06904c7a1ea9bbe6dbbca847718e53.jpg
ОБНИНСК (Калужская обл.), 26 июн - РИА Новости. Технологии мирного атома будет развивать самая талантливая российская молодежь, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Государство создает условия для привлечения молодежи в науку, отметил Чернышенко на торжественном мероприятии в Обнинске, посвященном 70-летию пуска первой в мире АЭС и началу всей мировой атомной энергетики. "Я уверен, что, наверное, самые талантливые обратят внимание именно к развитию мирного атома, который является сейчас основой для будущих медицинских препаратов, технологий, новых материалов и всего того, что нужно нам для обретения технологического суверенитета", - сказал Чернышенко. По его словам, 70 лет назад технологический суверенитет страны обеспечивали учёные во главе с Игорем Курчатовым. "И наша задача - высоко держать это знамя", - подчеркнул Чернышенко.
https://ria.ru/20231127/chernyshenko-1912172471.html
россия
обнинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951020863_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_75fbdcc4f12c18b5d33251d1662eae64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обнинск, дмитрий чернышенко, игорь курчатов, новости - ядерные технологии
Россия, Обнинск, Дмитрий Чернышенко, Игорь Курчатов, Новости - Ядерные технологии
Мирный атом будет развивать самая талантливая молодежь, заявил Чернышенко
Чернышенко: технологии мирного атома будет развивать самая талантливая молодежь