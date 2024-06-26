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Мирный атом будет развивать самая талантливая молодежь, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.06.2024
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13:11 26.06.2024
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Мирный атом будет развивать самая талантливая молодежь, заявил Чернышенко
Мирный атом будет развивать самая талантливая молодежь, заявил Чернышенко - РИА Новости, 26.06.2024
Мирный атом будет развивать самая талантливая молодежь, заявил Чернышенко
Технологии мирного атома будет развивать самая талантливая российская молодежь, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:11
2024-06-26T13:11
россия
обнинск
дмитрий чернышенко
игорь курчатов
новости - ядерные технологии
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ОБНИНСК (Калужская обл.), 26 июн - РИА Новости. Технологии мирного атома будет развивать самая талантливая российская молодежь, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Государство создает условия для привлечения молодежи в науку, отметил Чернышенко на торжественном мероприятии в Обнинске, посвященном 70-летию пуска первой в мире АЭС и началу всей мировой атомной энергетики. "Я уверен, что, наверное, самые талантливые обратят внимание именно к развитию мирного атома, который является сейчас основой для будущих медицинских препаратов, технологий, новых материалов и всего того, что нужно нам для обретения технологического суверенитета", - сказал Чернышенко. По его словам, 70 лет назад технологический суверенитет страны обеспечивали учёные во главе с Игорем Курчатовым. "И наша задача - высоко держать это знамя", - подчеркнул Чернышенко.
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россия, обнинск, дмитрий чернышенко, игорь курчатов, новости - ядерные технологии
Россия, Обнинск, Дмитрий Чернышенко, Игорь Курчатов, Новости - Ядерные технологии
Мирный атом будет развивать самая талантливая молодежь, заявил Чернышенко

Чернышенко: технологии мирного атома будет развивать самая талантливая молодежь

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ОБНИНСК (Калужская обл.), 26 июн - РИА Новости. Технологии мирного атома будет развивать самая талантливая российская молодежь, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Государство создает условия для привлечения молодежи в науку, отметил Чернышенко на торжественном мероприятии в Обнинске, посвященном 70-летию пуска первой в мире АЭС и началу всей мировой атомной энергетики.
«
"Я уверен, что, наверное, самые талантливые обратят внимание именно к развитию мирного атома, который является сейчас основой для будущих медицинских препаратов, технологий, новых материалов и всего того, что нужно нам для обретения технологического суверенитета", - сказал Чернышенко.
По его словам, 70 лет назад технологический суверенитет страны обеспечивали учёные во главе с Игорем Курчатовым.
"И наша задача - высоко держать это знамя", - подчеркнул Чернышенко.
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РоссияОбнинскДмитрий ЧернышенкоИгорь КурчатовНовости - Ядерные технологии
 
 
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