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Госдеп обвинил Ассанжа в угрозе жизни американцев - РИА Новости, 26.06.2024
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21:43 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955707373.html
Госдеп обвинил Ассанжа в угрозе жизни американцев
Госдеп обвинил Ассанжа в угрозе жизни американцев - РИА Новости, 26.06.2024
Госдеп обвинил Ассанжа в угрозе жизни американцев
Госдепартамент заявил, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж своими действиями ставил под угрозу жизни американцев и их союзников, а также нанес ущерб... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T21:43
2024-06-26T21:43
в мире
сша
афганистан
северные марианские острова
джулиан ассанж
хиллари клинтон
wikileaks
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Госдепартамент заявил, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж своими действиями ставил под угрозу жизни американцев и их союзников, а также нанес ущерб дипломатии США. Ассанж в среду признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой, и прямо из суда Северных Марианских островов отпущен домой в Австралию. "Я считаю важным, когда мы говорим о Джулиане Ассанже, напомнить миру, что действия, в которых он был обвинен и в которых сознался, подвергали риску жизни наших партнеров, союзников и дипломатов, особенно тех, кто работал в опасных местах вроде Афганистана и Ирака", - сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге для СМИ. Миллер заявил, что речь идет не только о "потенциальном ущербе" безопасности отдельных лиц, но и об ущербе американской дипломатии в целом. Он добавил, что зарубежные партнеры в то время испытывали беспокойство, когда делились информацией с США. Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
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Дело прекращено: Ассанж на свободе
Джулиан Ассанж теперь официально свободный человек. Дело основателя сайта WikiLeaks спустя более 10 лет прекращено. Журналиста выпустили из-под стражи сразу после заседания суда на Северных Марианских островах. В поддержку основателя WikiLeaks у консульства США в Сиднее прошла акция поддержки. Сторонники собрались там, чтобы отпраздновать освобождение Ассанжа. Утром 24 июня основателя WikiLeaks освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой. Освобождение Ассанжа приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В Международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.
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в мире, сша, афганистан, северные марианские острова, джулиан ассанж, хиллари клинтон, wikileaks, государственный департамент сша, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, США, Афганистан, Северные Марианские острова, Джулиан Ассанж, Хиллари Клинтон, WikiLeaks, Государственный департамент США, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Госдеп обвинил Ассанжа в угрозе жизни американцев

Госдеп: Ассанж подвергал риску американцев и нанес ущерб дипломатии США

© AP Photo / Rick RycroftОснователь Wikileaks Джулиан Ассанж после прибытия в Австралию на авиабазе RAAF Фэрбэрн в Канберре
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж после прибытия в Австралию на авиабазе RAAF Фэрбэрн в Канберре - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Rick Rycroft
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж после прибытия в Австралию на авиабазе RAAF Фэрбэрн в Канберре
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Госдепартамент заявил, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж своими действиями ставил под угрозу жизни американцев и их союзников, а также нанес ущерб дипломатии США.
Ассанж в среду признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой, и прямо из суда Северных Марианских островов отпущен домой в Австралию.
"Я считаю важным, когда мы говорим о Джулиане Ассанже, напомнить миру, что действия, в которых он был обвинен и в которых сознался, подвергали риску жизни наших партнеров, союзников и дипломатов, особенно тех, кто работал в опасных местах вроде Афганистана и Ирака", - сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге для СМИ.
Миллер заявил, что речь идет не только о "потенциальном ущербе" безопасности отдельных лиц, но и об ущербе американской дипломатии в целом. Он добавил, что зарубежные партнеры в то время испытывали беспокойство, когда делились информацией с США.
Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
Самолет, на борту которого находится Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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В миреСШААфганистанСеверные Марианские островаДжулиан АссанжХиллари КлинтонWikiLeaksГосударственный департамент СШАДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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