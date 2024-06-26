https://ria.ru/20240626/assanzh-1955707373.html

Госдеп обвинил Ассанжа в угрозе жизни американцев

Госдеп обвинил Ассанжа в угрозе жизни американцев - РИА Новости, 26.06.2024

Госдеп обвинил Ассанжа в угрозе жизни американцев

Госдепартамент заявил, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж своими действиями ставил под угрозу жизни американцев и их союзников, а также нанес ущерб... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T21:43

2024-06-26T21:43

2024-06-26T21:43

в мире

сша

афганистан

северные марианские острова

джулиан ассанж

хиллари клинтон

wikileaks

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Госдепартамент заявил, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж своими действиями ставил под угрозу жизни американцев и их союзников, а также нанес ущерб дипломатии США. Ассанж в среду признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой, и прямо из суда Северных Марианских островов отпущен домой в Австралию. "Я считаю важным, когда мы говорим о Джулиане Ассанже, напомнить миру, что действия, в которых он был обвинен и в которых сознался, подвергали риску жизни наших партнеров, союзников и дипломатов, особенно тех, кто работал в опасных местах вроде Афганистана и Ирака", - сказал официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер на брифинге для СМИ. Миллер заявил, что речь идет не только о "потенциальном ущербе" безопасности отдельных лиц, но и об ущербе американской дипломатии в целом. Он добавил, что зарубежные партнеры в то время испытывали беспокойство, когда делились информацией с США. Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html

сша

афганистан

северные марианские острова

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Дело прекращено: Ассанж на свободе Джулиан Ассанж теперь официально свободный человек. Дело основателя сайта WikiLeaks спустя более 10 лет прекращено. Журналиста выпустили из-под стражи сразу после заседания суда на Северных Марианских островах. В поддержку основателя WikiLeaks у консульства США в Сиднее прошла акция поддержки. Сторонники собрались там, чтобы отпраздновать освобождение Ассанжа. Утром 24 июня основателя WikiLeaks освободили из британской тюрьмы под залог после того, как он договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это позволило ему выйти на свободу после пяти лет, проведенных за решеткой. Освобождение Ассанжа приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В Международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира. 2024-06-26T21:43 true PT1M36S

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в мире, сша, афганистан, северные марианские острова, джулиан ассанж, хиллари клинтон, wikileaks, государственный департамент сша, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа