https://ria.ru/20240626/assanzh-1955593844.html
Жена Ассанжа рассказала, продолжит ли WikiLeaks публиковать документы
Жена Ассанжа рассказала, продолжит ли WikiLeaks публиковать документы - РИА Новости, 26.06.2024
Жена Ассанжа рассказала, продолжит ли WikiLeaks публиковать документы
Основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж принципиален и не запуган, заявила его супруга Стелла, отвечая на вопрос о том, продолжит ли Wikileaks публиковать... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T14:52
2024-06-26T14:52
2024-06-26T15:29
в мире
wikileaks
джулиан ассанж
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955563724_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2ae6597d8a32587656a4d0ec1957725d.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж принципиален и не запуган, заявила его супруга Стелла, отвечая на вопрос о том, продолжит ли Wikileaks публиковать попавшие к журналистам секретные документы.Ранее суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто. Самолет с основателем сервиса Wikileaks приземлился в австралийской столице Канберре около часа назад. Сам Ассанж, как ожидается, сегодня не будет общаться с прессой."Джулиану нужно восстановиться - это в приоритете. Как и тот факт, что Джулиан всегда будет защищать права человека. Всегда будет защищать жертв. Он всегда это делал. И это просто часть его самого. Он был и остается глубоко принципиальным. И он не боится", - заявила супруга Ассанжа в эфире телеканала ABC.При этом она отказалась отвечать на вопрос, пообщается ли ее супруг с публикой в ближайшие дни. Ранее она сообщила, что ему нужно время, чтобы восстановиться и попросила обеспечить ему приватность, чтобы побыть с семьей.Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой.Освобождение Ассанжа ранее приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В Международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955562501.html
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955489425.html
https://ria.ru/20240626/sdelka-1955480355.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, wikileaks, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
В мире, WikiLeaks, Джулиан Ассанж, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Жена Ассанжа рассказала, продолжит ли WikiLeaks публиковать документы
Жена Ассанжа заявила, что он принципиален и не запуган
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основатель сервиса Wikileaks Джулиан Ассанж принципиален и не запуган, заявила его супруга Стелла, отвечая на вопрос о том, продолжит ли Wikileaks публиковать попавшие к журналистам секретные документы.
Ранее суд Северных Марианских остров
приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто. Самолет с основателем сервиса Wikileaks приземлился в австралийской столице Канберре
около часа назад. Сам Ассанж, как ожидается, сегодня не будет общаться с прессой.
"Джулиану нужно восстановиться - это в приоритете. Как и тот факт, что Джулиан всегда будет защищать права человека. Всегда будет защищать жертв. Он всегда это делал. И это просто часть его самого. Он был и остается глубоко принципиальным. И он не боится", - заявила супруга Ассанжа в эфире телеканала ABC.
При этом она отказалась отвечать на вопрос, пообщается ли ее супруг с публикой в ближайшие дни. Ранее она сообщила, что ему нужно время, чтобы восстановиться и попросила обеспечить ему приватность, чтобы побыть с семьей.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой.
Освобождение Ассанжа ранее приветствовали в Мексике
, Колумбии
, Бразилии
, Никарагуа
и на Кубе
. В Международной федерации журналистов
назвали это событие победой журналистов всего мира.
Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде
в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.