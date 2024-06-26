https://ria.ru/20240626/assanzh-1955562501.html

В Кремле прокомментировали освобождение Ассанжа: все получили, что хотели

В Кремле прокомментировали освобождение Ассанжа: все получили, что хотели - РИА Новости, 26.06.2024

В Кремле прокомментировали освобождение Ассанжа: все получили, что хотели

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в судебной сделке об освобождении журналиста Джулиана Ассанжа все получили, что хотели. РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T13:03

2024-06-26T13:03

2024-06-26T13:03

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

wikileaks

джулиан ассанж

дмитрий песков

россия

сша

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в судебной сделке об освобождении журналиста Джулиана Ассанжа все получили, что хотели. "Здесь речь идет о судебной сделке. Насколько я понимаю, все получили, что хотели. Нечего добавить, нечего комментировать", - сказал Песков журналистам. Ранее суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку, указав, что дело закрыто. Ассанж прибыл в Австралию в среду после решения суда о его освобождении, самолет приземлился в аэропорту Канберры, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Согласно данным сайта, борт Ассанжа приземлился около 12.37 по мск. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром в понедельник после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955489425.html

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дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, wikileaks, джулиан ассанж, дмитрий песков, россия, сша