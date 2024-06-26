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В Кремле прокомментировали освобождение Ассанжа: все получили, что хотели - РИА Новости, 26.06.2024
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13:03 26.06.2024
https://ria.ru/20240626/assanzh-1955562501.html
В Кремле прокомментировали освобождение Ассанжа: все получили, что хотели
В Кремле прокомментировали освобождение Ассанжа: все получили, что хотели - РИА Новости, 26.06.2024
В Кремле прокомментировали освобождение Ассанжа: все получили, что хотели
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в судебной сделке об освобождении журналиста Джулиана Ассанжа все получили, что хотели. РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-26T13:03
2024-06-26T13:03
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
wikileaks
джулиан ассанж
дмитрий песков
россия
сша
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в судебной сделке об освобождении журналиста Джулиана Ассанжа все получили, что хотели. "Здесь речь идет о судебной сделке. Насколько я понимаю, все получили, что хотели. Нечего добавить, нечего комментировать", - сказал Песков журналистам. Ранее суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку, указав, что дело закрыто. Ассанж прибыл в Австралию в среду после решения суда о его освобождении, самолет приземлился в аэропорту Канберры, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Согласно данным сайта, борт Ассанжа приземлился около 12.37 по мск. Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром в понедельник после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой. Освобождение Ассанжа ранее приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
https://ria.ru/20240625/assanzh-1955301307.html
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дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, wikileaks, джулиан ассанж, дмитрий песков, россия, сша
Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, WikiLeaks, Джулиан Ассанж, Дмитрий Песков, Россия, США
В Кремле прокомментировали освобождение Ассанжа: все получили, что хотели

Песков об освобождении Ассанжа: нечего добавить, нечего комментировать

© WikiLeaks/XДжулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок
© WikiLeaks/X
Джулиан Ассанж во время прибытия в Бангкок. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в судебной сделке об освобождении журналиста Джулиана Ассанжа все получили, что хотели.
«
"Здесь речь идет о судебной сделке. Насколько я понимаю, все получили, что хотели. Нечего добавить, нечего комментировать", - сказал Песков журналистам.
Самолет, на борту которого находится Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Госдуме прокомментировали освобождение Ассанжа
Вчера, 12:59
Ранее суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку, указав, что дело закрыто. Ассанж прибыл в Австралию в среду после решения суда о его освобождении, самолет приземлился в аэропорту Канберры, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Согласно данным сайта, борт Ассанжа приземлился около 12.37 по мск.
Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром в понедельник после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой.
Джулиан Ассанж после освобождения - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Всегда в движении: путь Ассанжа от хакера до автора утечек Пентагона
08:16
Освобождение Ассанжа ранее приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира. Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Рамасвами увидел в освобождении Ассанжа предвыборный "гамбит" Байдена
Вчера, 05:08
 
Дело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаWikiLeaksДжулиан АссанжДмитрий ПесковРоссияСША
 
 
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