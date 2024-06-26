https://ria.ru/20240626/assanzh-1955556221.html

Ассанж прибыл в Австралию

Ассанж прибыл в Австралию - РИА Новости, 26.06.2024

Ассанж прибыл в Австралию

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж прибыл в Австралию после решения суда о его освобождении, самолет приземлился в аэропорту Канберры, свидетельствуют данные... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:46

2024-06-26T12:46

2024-06-26T13:08

джулиан ассанж

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

в мире

австралия

wikileaks

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж прибыл в Австралию после решения суда о его освобождении, самолет приземлился в аэропорту Канберры, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.Согласно данным сайта, борт Ассанжа приземлился около 12.37 по мск. Официальный аккаунт Wikileaks в соцсети Х также подтвердил прибытие Ассанжа на родину. В заявлении отмечается, что он "вынес почти 14 лет необоснованного задержания в Великобритании и пять лет в тюрьме строгого режима за свою прорывную издательскую работу".Ранее суд Северных Марианских островов объявил Ассанжа свободным человеком, засчитав ему уже отбытый срок.Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой.Освобождение Ассанжа ранее приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955489425.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955372195.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955209299.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, в мире, австралия, wikileaks