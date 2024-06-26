https://ria.ru/20240626/assanzh-1955552385.html

Сторонники Ассанжа победили, считает его отец

Сторонники Ассанжа победили, считает его отец - РИА Новости, 26.06.2024

Сторонники Ассанжа победили, считает его отец

Сторонники освобождения основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа победили, им воздастся за оказанную поддержку, заявил отец Ассанжа Джон Шиптон РИА... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-26T12:38

2024-06-26T12:38

2024-06-26T13:09

в мире

wikileaks

джулиан ассанж

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955496541_0:60:2930:1708_1920x0_80_0_0_05dbf883e89439711f7d6ea1232e382c.jpg

ДЖАКАРТА, 26 июн - РИА Новости. Сторонники освобождения основателя сервиса Wikileaks Джулиана Ассанжа победили, им воздастся за оказанную поддержку, заявил отец Ассанжа Джон Шиптон РИА Новости.Ранее суд Северных Марианских остров приговорил Ассанжа к уже отбытому сроку и освободил его, указав, что дело закрыто. Самолет с основателем сервиса Wikileaks приземлился в австралийской столице Канберре.Шиптон рассказал агентству, что празднует победу сторонников освобождения Ассанжа, встречая своего сына в аэропорту Канберры. Он описал атмосферу в аэропорте как "потустороннюю"."Мы, сторонники (освобождения Ассанжа - ред.), победили вместе. Сторонникам достается венок победителя и все награды за старания. Я верю в это", - рассказал Шиптон.Ассанж был освобожден из британской тюрьмы утром 24 июня после того, как договорился с американской прокуратурой о частичном признании вины. Это признание позволило ему выйти на свободу после пяти лет, которые журналист уже провел за решеткой.Освобождение Ассанжа ранее приветствовали в Мексике, Колумбии, Бразилии, Никарагуа и на Кубе. В международной федерации журналистов назвали это событие победой журналистов всего мира.Австралийский журналист Ассанж приобрел мировую известность в связи с работой над сайтом Wikileaks, основанным с целью публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки вертолета ВВС США в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт также начал публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.В США основателю Wikileaks предъявили 18 уголовных обвинений, по которым ему в общей сложности грозило до 175 лет тюрьмы в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955483615.html

https://ria.ru/20240626/assanzh-1955489425.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955434049.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, wikileaks, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа